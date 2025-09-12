В Челябинске после масштабного ремонта открыли троллейбусное депо № 2

На его территории могут разместиться от 150 троллейбусов

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и губернатор Алексей Текслер 12 сентября оценили возможности и перспективы развития троллейбусного депо. Его территория — почти 7 гектаров. После реконструкции там могут разместиться от 150 троллейбусов. И это не предел, есть резерв для расширения парка.

«Глава государства поставил задачу к 2030 году обновить общественный транспорт до 85%. В Уральском федеральном округе мы выполняем эти задачи. В общей сложности нужно обновить порядка 5 тыс. единиц общественного транспорта. В округе передовиком считается Челябинская область», — отметил Артем Жога.

Депо на Свердловском тракте прошло реконструкцию с нулевого цикла. Здесь обновили и построили производственный и административно-бытовой корпуса, отдел главного механика, диспетчерскую, гараж и малярно-кузовной цех, а также автомоечный комплекс.





Теперь там могут разместиться от 150 троллейбусов. На площадке депо будут работать около 830 сотрудников. Инвестиции в проект составили более 3 миллиардов рублей.





«Мы на протяжении ряда лет активно занимаемся обновлением общественного транспорта. В целом завершили процесс модернизации трамвайной инфраструктуры. По автобусам основные маршруты тоже все новые, хотя это процесс постоянный, в Челябинске около 100 автобусов будут обновлены в этом году. С компанией „Синара“ мы заключили концессионное соглашение и уже фактически модернизировали всю инфраструктуру. Депо № 2 — конечный пункт этой модернизации», — добавил Алексей Текслер.

Основу троллейбусного парка Челябинска составят 168 единиц техники. Сейчас на пяти маршрутах города работает 68 современных троллейбусов «Синара-6254». За месяц они перевозят более 1,5 млн пассажиров. Планируется, что к концу 2025 года будут запущены ещё 6 маршрутов. Первый из них, № 17, выйдет на улицы города в ближайшие два месяца.

Напомним, что в сентябре 2024 года в Челябинске открыли также обновленное троллейбусное депо № 1 на улице Артиллерийская.