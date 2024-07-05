В Челябинске спрос на установку кондиционеров вырос в 2,5 раза

Средняя стоимость монтажных работ достигла 12 тысяч рублей

В Челябинске спрос на установку кондиционеров в июне вырос в 2,5 раза по сравнению с маем этого года, сообщили ИА «Первое областное» аналитики «Авито Услуг».



«Спрос на монтаж канальных и кассетных кондиционеров вырос на 96% и 71% соответственно. Мастеров, готовых выполнить установку кондиционера под ключ, также стало больше — количество предложений выросло на 14%. Спрос на установку фанкойла — устройства, предназначенного для охлаждения/нагрева воздуха, — увеличился на 50%, сплит-систем — в 2,4 раза», — уточнил руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» в «Авито Услугах» Александр Семочкин.

По его словам, стоимость услуг по установке кондиционера под ключ в Челябинской области в июне составила 12 000 рублей. Стоимость может меняться в зависимости от выбранной модели и вида кондиционера и обговаривается с мастерами заранее.

Также жители Челябинской области задумываются об обслуживании уже имеющихся и замене старых кондиционеров. Челябинцы стали заказывать поддерживающий сервис для оборудования и демонтаж старых кондиционеров на 172% чаще, чем в прошлом году.

Развитие онлайн-платформ способствует росту рынка установки и обслуживания кондиционеров. Так, пользователям проще не только изучить всю информацию о специалистах, но и узнать отзывы о работе конкретного исполнителя.

Специалисты рекомендуют выбирать мастеров с высоким рейтингом и регулярной положительной обратной связью. Какие сплит-системы наиболее востребованы у челябинцев — мы писали ранее.