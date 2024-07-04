В Челябинской области сроки монтажа кондиционеров выросли в 3 раза

Среди причин — ажиотажный спрос на сплит-системы для дома

В Челябинской области сроки монтажа кондиционеров в жаркую погоду выросли в 3 раза. Если раньше при покупке сплит-системы для дома установку планировали в среднем за неделю (с учетом выезда мастера на замеры), то сегодня — за три недели вперед. ИА «Первое областное» выяснило, во сколько обойдется установка сплит-системы и есть ли на рынке дефицит мастеров по монтажу техники.

Погода «подогрела» спрос

В жаркую погоду в Челябинске вырос спрос на установку кондиционеров в жилых помещениях. В фирмах, торгующих сплит-системами, отмечают, что число звонков удвоилось сразу с приходом тепла в регион.

«Популярные модели сплит-систем почти все раскуплены, нужно смотреть по наличию на сайте. Если нет у нас, то оформляем под заказ. Сроки доставки указаны на сайте — от нескольких дней до недели и дольше. Если заказываете сейчас и сплит-система есть в наличии, то установка будет примерно через 1,5—2 недели»,— сообщили в компании «Умный климат».

В наличии преобладают сплит-системы российских и китайских производителей. Самые бюджетные варианты представлены торговыми марками «Бирюса» (Красноярск) — от 15 тысяч рублей, Ballu (Китай) — от 20 тысяч рублей. В них нет большого количества режимов, вайфай-модуля и сенсорного управления. Установка таких недорогих кондиционеров обойдется покупателю в 13 тысяч рублей. Для жилой комнаты 16 квадратных метров подойдет сплит-система на 2—3 BTU (британские тепловые единицы). Для комнаты 25 квадратов — 9 BTU.

К среднему ценовому сегменту, который наиболее популярен у южноуральцев, можно отнести инверторные (электродвигатель регулирует мощность автоматически) сплит-системы стоимостью от 24 тысяч рублей и выше. В продаже есть кондиционер Kentatsu (Япония) — от 23 тысяч рублей, сплит-система Electrolux (Швеция, сборка Китай) — от 29 тысяч рублей, сплит-система TOSOT (китайская компания GREE) — от 30 тысяч рублей.

«В продаже остались только сплит-системы Electrolux и российских производителей стоимостью от 30 тысяч рублей. Если купите у нас, сможем установить на этой же неделе. Стоимость монтажа примерно 15 тысяч рублей», — пояснили в компании «Климат в доме».

Также в монтажно-строительных фирмах предлагают услуги по ремонту сплит-систем — от 3 тысяч рублей, ремонту теплоизоляции — от 2 тысяч рублей, демонтажу — от 3 тысяч рублей.

Монтажники в дефиците

В компании ООО «Уралтеплосервис» (Челябинск) пояснили, что не занимаются розничными продажами кондиционеров физлицам, поскольку сотрудничают только с коммерческими организациями.

«Не самое выгодное время для установки сплит-системы. Лучше устанавливать технику за 1—2 месяца до высокого сезона продаж, когда нет ажиотажа», — посоветовали в ООО «Уралтеплосервис».

И рекомендовали обратиться к оптовым поставщикам сплит-систем, которые закупают технику сотнями штук и у них есть собственные склады для хранения продукции. Так, в компании «Климат опт» (Челябинск) закупают кондиционеры монтажные организации, которые и продают, и устанавливают сами. Оказывается, у оптовиков можно оформить и штучный заказ и забрать товар прямо со склада. Особенно выгодно здесь покупать сплит-системы со встроенным вайфай-модулем, чтобы управлять с мобильного телефона.

«Выгоднее сразу покупать кондиционер со встроенным вайфай-модулем, а не докупать его потом отдельно и устанавливать. Стоимость такого кондиционера — 41,5 тысячи рублей. На складе остался в одном экземпляре, потом можно будет только под заказ оформить. Следующая отгрузка товара из Москвы планируется только в конце июля», — объяснили в компании.

На сайте «Авито» в Челябинске размещено более 300 предложений по установке кондиционера. Цены на установку сплит-системы стартуют от 5 тысяч рублей, что в 3 раза дешевле, чем предлагают в торговых компаниях.

Но дешевизна — всего лишь маркетинговый ход, поскольку по телефону мастер объяснит, что возьмет деньги за выезд, за работу в новостройке, за наличие панорамных окон и за каждый дополнительный метр кабеля — 1 тысячу рублей (в монтаж входят стандартные 3 метра кабеля).

«В жару цены на монтаж всегда идут вверх, потому что мы тоже люди. Мы вынуждены работать на жаре, в некомфортных условиях. Нагрузка больше, соответственно, и оплата должна быть больше», — пояснил мастер Сергей по звонку с «Авито».

По итогам обзвона частных мастеров стало ясно, что установить кондиционер можно даже в день его покупки, но монтаж в этом случае обойдется на 50—100% дороже.