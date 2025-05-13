В Челябинске начинается «Российская креативная неделя — Урал»

Форум продлится с 13 по 14 мая



В Челябинске открывается масштабный форум «Российская креативная неделя — Урал», который соберет 160 ведущих федеральных экспертов и гостей из 11 стран. Двухдневная программа форума включает в себя интенсивный образовательный курс по 14 отраслям креативной экономики, а также предоставит уникальную возможность для участников найти партнеров и единомышленников.

«Сегодня города конкурируют не только за ресурсы, такие как нефть, газ или уголь, но и за креативный потенциал своих жителей», — подчеркнула президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова.

Она провела аналогию с Силиконовой долиной, где успех основан на интеллектуальной собственности, создаваемой креативными специалистами, и отметила, что именно этот интеллектуальный капитал становится новым, стратегическим ресурсом.

Благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера участие в форуме абсолютно бесплатное. Форум обещает стать значимым событием для развития креативных индустрий на Урале.

Возрастное ограничение 18+