В Челябинске «Союзпищепром» построит новый цех по производству растительных напитков

Экспертиза одобрила проект по возведению промышленного объекта

В центре Челябинска объединение «Союзпищепром» построит новый цех по производству растительных напитков. Также в планах разместить там несколько высокотехнологичных новых производств, сообщили ИА «Первое областное» в компании.

Проект строительства нежилого объекта одобрила экспертная организация «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий». Информация об этом размещена на сайте Госреестра.

«За счет введения в эксплуатацию нового цеха № 10 на территории производственной площадки „Союзпищепрома“ удастся расширить производство растительных напитков. Также здесь в планах разместить несколько высокотехнологичных новых производств, каких — сообщим позднее», — уточнили ИА «Первое областное» в пресс-службе ООО «Объединение „Союзпищепром“».

Напомним, в июне на полях ПМЭФ-2025 между правительством Челябинской области и объединением «Союзпищепром» было подписано соглашение о строительстве цеха по производству растительных напитков и растительных масел. Подписи под ним поставили губернатор Алексей Текслер и владелец предприятия Александр Берестов. На встрече стороны обсудили перспективы развития агроэкспорта и необходимость привлечения инвестиций в АПК.

По данным сервиса СБИС, «Союзпищепромом» владеет ООО «Берсар», учредителем которого является экс-депутат Заксобрания области Александр Берестов (с долей около 92%).