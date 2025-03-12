В Челябинске сократилось число магазинов российской обувной сети Zenden

Руководство избавляется от нерентабельных точек продаж

В Челябинске сократилось число магазинов российской обувной сети Zenden до четырех, выяснил корреспондент ИА «Первое областное». Около десяти лет назад, когда торговая сеть только заходила в регион, точки были открыты во всех крупных ТРК мегаполиса. Магазины также работали и в городах области — Миассе, Кыштыме, Златоусте.

О начале большой распродажи в связи с закрытием магазинов Zenden в Челябинске было объявлено в конце 2024 года. Дисконт действовал до конца января 2025-го. Точки продаж закрылись в ТК «КС» в Металлургическом районе, в ТРК «Урал» и по проспекту Ленина, 54. На сайте ТРК «Фокус» также было размещено объявление о закрытии магазина, но пока он еще продолжает работать.

«Те магазины, которые планировалось закрыть в Челябинске, они уже не работают. В ТК „Фиеста“ мы работаем в обычном режиме. Сейчас действуют сезонные скидки 50%»,— сообщила нам представитель компании Zenden в ТК «Фиеста».

Закрытие магазинов для Zenden приобрело в конце прошлого года всероссийский масштаб после проведения обысков в головном офисе. В ноябре правоохранительные органы проверили также склады компаний, которые, по мнению следствия, связаны с владельцем Андреем Павловым (признан иноагентом в РФ). Само руководство объясняло необходимость закрытия 20% магазинов (50 розничных точек) в России ростом ключевой ставки и валютными рисками.

В 2016 году ФНС начала проверку сети Zenden и сделала вывод, что компания поставляла обувь, закупленную за рубежом, через десятки подконтрольных ИП и выводила на них часть выручки. В 2023 году, после долгого судебного разбирательства, суд обязал Zenden выплатить 1,1 миллиарда рублей недополученных штрафов и налогов.

В Челябинске продолжают работу, по данным на 12 марта, четыре магазина сети, расположенные в ТК «Фиеста», ТРК «Алмаз», РК «Аврора», ТРК «Фокус».

Ранее мы сообщали о трудностях в обувной отрасли, что вызваны бурным развитием торговли на маркетплейсах и засильем контрафакта из Китая. В Челябинске процесс оптимизации производства был запущен в 2024 году на «Юничеле». Позже в Магнитогорске известная обувная фабрика остановила производство, отправив работников в вынужденный простой.