В Челябинске сменили подрядчика для проектирования нового участка улицы Братьев Кашириных

Мэрия заключила контракт стоимостью 30 миллионов рублей

В Челябинске нашли нового подрядчика для создания проекта продления улицы Братьев Кашириных от улицы Академика Королева до улицы Лыжных Батальонов. В ходе торгов стоимость работ снизилась на четверть — до 29,8 миллиона рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил контракт с проектной организацией «Вираж» из Воронежа. В техзадании указано, что компании необходимо разработать три варианта проекта. В проекте необходимо предусмотреть строительство дороги, а также благоустройство территории возле нее.





Дорога станет фактически дублером узкой улицы Гостевой в Шершнях. Она ускорит проезд к микрорайонам в поселке Западном и спортивному комплексу с лыжероллерной трассой возле Карпового пруда. Ширина тротуаров составит не менее 3 метров.

В 2022 году мэрия заключала контракт с подрядной организацией ООО «Группа компаний Пирс», которая не выполнила работы в срок. Заказчик отправил требование исполнить обязательства в апреле 2024 года. После отсутствия подвижек в графике работ договор был расторгнут в одностороннем порядке и повторно объявлен аукцион.