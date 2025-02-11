В Челябинске развеяли мифы о цифровом рубле

Он станет дополнительной формой национальной валюты, а не заменой существующей

В последнее время в инфополе распространяется все больше мифов о цифровом рубле. Говорят, что он может заменить наличные деньги, что социальные выплаты и пенсии в скором времени будут приходить только в таком формате. Всю правду о третьей форме национальной валюты журналисту медиахолдинга «Первый областной» рассказала начальник отдела платежных систем и расчетов челябинского отделения ЦБ Людмила Панина.

Впервые о цифровом рубле Банк России сообщил в 2020 году. Тогда отмечалось, что в условиях цифровизации экономики и развития финансовых технологий у общества появился запрос на новые, передовые способы платежей. ЦБ пояснял, что новая форма национальной валюты объединит в себе свойства и функции наличных и безналичных денег. Иными словами, цифровой рубль — это средство для онлайн- и офлайн-платежей, переводов и сбережения.

После полноценного введения цифрового рубля в оборот у граждан расширится количество способов получения пенсии и социальных выплат.

«Никакого принудительного перевода на цифровые рубли наших граждан не будет. Открывать или не открывать цифровой кошелек, будет решать непосредственно сам человек. Если он не захочет пользоваться этим инструментом, то просто можно не открывать цифровой кошелек», — пояснила Людмила Панина.

Ходит мнение, что цифровой рубль — это криптовалюта. Это, разумеется, миф. Стоимость цифрового рубля всегда будет равна одному обычному рублю. Этот вид валюты, в отличие от «крипты», стабилен и защищен от резких скачков курса. Помимо этого, у цифрового рубля нет срока годности, а его курс по отношению к иностранной валюте формируется вне зависимости от его формы: цифровой, наличной, безналичной.

Кстати, кредит в цифровых рублях взять не получится.

«Цифровой рубль предусматривается как средство платежа и переводов, и он не рассматривается как средство инвестирования и кредитования. Что это значит? Это значит, что проценты на остаток по счету цифрового рубля начисляться не будут и кредиты в цифровых рублях выдаваться не будут», — сказала Людмила Панина.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Русском экономическом форуме в 2024 году предложил создать цифровой инвестиционный рубль. По словам главы региона, таким образом можно фондировать институты развития под конкретные проекты, например внедрить промышленных роботов. А за счет производительности труда нормализуется и инфляция.

Использовать цифровые деньги можно будет даже без интернета. Одной из ключевых особенностей этого вида валюты является прозрачность целевых платежей государства, бизнеса и частного сектора. Это важно при выплате государственных субсидий, долевом строительстве, исполнении госконтрактов и других процедурах.

Кроме того, в ЦБ отмечают, что данные пользователей будут защищены в соответствии с законом о банковской тайне. Принципы конфиденциальности и защиты личных данных останутся такими же, как при безналичных расчетах.

Открыть цифровой кошелек можно будет в приложении своего банка, если он является участником программы. Цифровые рубли будут храниться на платформе Банка России, но доступ к ним обеспечат коммерческие банки. Новую форму рубля можно будет переводить в привычные «нал» и «безнал», в зависимости от потребности человека.