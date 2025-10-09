В Челябинске расширяют производство импортозамещающих редукторов

Продукция остро востребована производителями арматуры

В Челябинске развивают производство редукторов. Для быстрого наращивания объемов выпуска крайне востребованной продукции группа компаний LD запускает вторую очередь предприятия. Старт работе комплекса дали во время Петербургского международного газового форума — 2025, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». В церемонии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Несмотря на то что в Челябинской области не добывают нефть и газ, регион является одним из крупнейших центров производства нефтегазового оборудования в России.

«У нас появилась отличная возможность производить у себя все, что раньше мы не делали. Сегодняшнее производство, которое мы открываем, — это редукторы для запорной арматуры, которые еще несколько лет назад не делали в России. Это позволяет газовой отрасли решать любые задачи — от газификации небольших домовладений до магистральных трубопроводов, которые перекачивают газ на огромные расстояния», — сказал губернатор.







Редукторы являются комплектующими для стальных шаровых кранов больших диаметров. Ранее эти изделия в основном покупали за границей. После ввода санкций против России встал вопрос производства собственной продукции. Группа компаний LD занялась импортозамещающим проектом в 2022 году. Запуск нового производства позволит обеспечить независимость страны в тепло- и газоснабжении.

«Данное производство является очередным этапом большого инвестиционного проекта по выпуску новых типов и видов трубопроводных арматур в Челябинске. Проект будет включать покупку иностранного оборудования, и со следующего года мы приступим к продаже наших четвертьоборотных редукторов. Производство закладывает дополнительный потенциал в нашу энергетическую безопасность», — заявил на презентации руководитель группы компаний LD Дмитрий Левин.





Построен цех, к нему подвели всю инженерную инфраструктуру. На новом оборудовании ежемесячно выпускают 1500 редукторов. Теперь LD запускает вторую очередь производства. Для этого купили новое оборудование. Также планируется запуск третьей очереди.

Завершить реализацию импортозамещающего проекта хотят в 2027 году. Это увеличит мощности с нынешних трех тысяч редукторов в месяц до восьми тысяч и закроет потребности самой группы компаний и российских предприятий.

Объем инвестиций составляет 839 миллионов рублей. Будет создано всего 181 рабочее место, при этом 61 человек уже трудоустроен на предприятие.

Ранее писали, что группа компаний LD стала победителем Всероссийской премии «Экспортер года» сразу в трех номинациях: «Трейдер года», «Прорыв года» и «Молодой руководитель».