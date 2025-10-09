Челябинская компания представила разработки на газовом форуме в Санкт-Петербурге

Челябинская компания «Равани-Рус» (бренд LD) представила свои разработки на 14-м Петербургском международном газовом форуме. Продукция предприятия поставлялась более чем в 30 стран мира. В последние годы созданы собственные торговые представительства в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, ОАЭ. О перспективных экспортных направлениях корреспонденту ИА «Первое областное» на форуме рассказал гендиректор ООО «Равани-Рус» Иван Литвяков.

«Мы в режиме 24/7 занимаемся экспортной деятельностью. Для нас это не какая-то прикладная история, это не 10% оборотов, а все 100% поставок, которые мы осуществляем за рубеж. С 2022 года столкнулись с достаточно серьезным санкционным давлением. У нас уже тогда был опыт поставок в 30 стран мира, из них 12 — это были страны Восточной Европы и Скандинавия. И в один день мы эти экспортные направления потеряли», — рассказывает Иван Литвяков.





По его словам, компания пробовала поставлять продукцию через рынки третьих стран, но это было экономически невыгодно. После приняли решение полностью прекратить поставки продукции в страны Европы.

«Мы стали больше изучать рынки стран Ближнего Востока, Северной Африки. Съездили туда в несколько командировок, в том числе вместе с бизнес-миссией Челябинской области, которую возглавил губернатор Алексей Текслер. И мы смогли перестроиться под другие рынки с тем же продуктом, на который уже имели необходимые сертификаты», — пояснил он.

В развитии экспорта компании сегодня помогает сеть филиалов за рубежом. Собственные торговые представительства открыты в Казахстане, Беларуси, Узбекистане, ОАЭ.

«В филиалы едут наши сотрудники, становятся там руководителями, формируют команду менеджеров по продажам из местного населения. То есть наши коллеги в филиалах владеют местными языками, местной культурой, могут гораздо проще коммуницировать с местными клиентами. А далее открываем там склад, завозим туда продукцию. Соответственно, для клиента сделка с нами становится более комфортной, не нужно заниматься таможенными формальностями и международной логистикой», — сказал директор ООО «Равани-Рус».





В этом году ООО «Равани-Рус» стало победителем Всероссийской премии «Экспортер года» сразу в трех номинациях, в их числе «Трейдер года» и «Молодой руководитель».

«Меры поддержки экспортеров сегодня действуют как на федеральном, так и на региональном уровнях. Пока мы относимся к малому и среднему бизнесу, в основном пользовались региональными мерами поддержки. Их достаточно много», — уточнил Иван Литвяков.

В планах инвесторов на действующей производственной площадке создать новые мощности для выпуска продукции и открыть технопарк LD. В этих начинаниях помогает комплексная поддержка правительства Челябинской области.