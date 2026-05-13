На парковке ТРК «Родник» в Челябинске появится пять падел‑кортов

На площадке оборудуют зону отдыха и фудтрак

На парковке ТРК «Родник» в Челябинске открывается падел-центр PADEL SPACE. О начале строительства создатели проекта сообщили в соцсетях. На площадке вовсю идет строительство.

На территории в 2000 квадратных метров разместятся пять падел-кортов, включая сингл-корт (6×12 метров) для индивидуальных тренировок и парных игр. Для посетителей обустроят раздевалки, ресепшен, летний душ и смотровую площадку. В зоне отдыха поставят столики с зонтиками, качели и шезлонги на 50 посадочных мест.

Будет работать фудтрак — с поваром и официантом. По выходным организаторы обещают проводить «вечерние променады» с диджейским пультом, едой и напитками.

Падел — это гибрид тенниса и сквоша. Играют на небольшом корте (10×20 метров) в закрытом пространстве — по бокам и сзади ограждение из стекла или сетки. Удары можно наносить не только напрямую, но и от стен, как в сквоше. Падел популярен в Испании и Латинской Америке, а в последние годы активно набирает обороты по всему миру. В Челябинске таких площадок пока немного. Об открытии первого в регионе корта ИА «Первое областное» рассказывало ранее.



