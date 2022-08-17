В Челябинске покупатели прорывались через охрану в магазин H&M

Чтобы приобрести одежду, нужно было отстоять три очереди

«Мы откроем магазины на ограниченный промежуток времени. Магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана»,

— говорится в сообщении компании.

В Челябинске в торгово-развлекательном центре «Алмаз» после длительного перерыва открылся магазин шведской компании по торговле одеждой H&M. Покупателям пришлось отстоять три очереди, чтобы приобрести вещи с биркой известного бренда. Некоторые посетители с криками прорывались через охрану. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в магазине в первый вечер работы. Рассказываем, есть ли скидки и удастся ли попасть в примерочную.В магазине для покупателей открыли один вход — со стороны отдела женской одежды. У второго — где одежда для мужчин, — стояла охрана. Посетителям вежливо объясняли, что надо пройти к другому входу, где очередь. Люди растянулись на несколько метров, образовав полукруг. Внутрь запускали каждые полчаса. Одна из девушек, с коляской и ребенком в ней, пошла на таран в мужской отдел.Сотрудница охраны словами пыталась ее остановить, на что на входе раздались крики: «Вы мне сейчас коляску перевернете, пропустите меня». И девушка через мужской отдел удалилась с коляской в женский. За ней без очереди прорвались еще несколько женщин, которые представились подругами первой. Сотрудница охраны вежливо попросила пройти к другому входу, но посетительницы проигнорировали просьбу.Большинство покупателей набирали в сумку для покупок десятки вещей. В примерочную также образовалась очередь. Чтобы попасть в заветную кабинку, нужно было отстоять не менее получаса. Несколько женщин в отделе женского белья нашли выход — они соорудили свою примерочную в углу магазина, где в качестве декора стены завешаны прозрачной тканью. Девушки, закрывая друг друга, примеряли белье.Челябинкам, которым не удалось попасть в магазин, на помощь пришли подруги. Возле стоек с одеждой девушки вели переговоры по телефону, рассказывая об оставшихся размерах и расцветках вещей. У кого-то стоял непростой выбор: купить кофточку или билет на электричку.В примерочной одна из мам обреченно спросила у ребенка: «Зачем тебе эти розовые джинсы, ты же не будешь их носить в школу?» На что голос из кабинки упрямо заявил: «Буду!» По слухам, в магазине ожидалась распродажа. На деле стоимость большинства вещей увеличилась на 20%. Те, кто пришел в магазин вечером, уже не могли найти ходовой размер — российский 46. Покупательницы достаточно быстро разобрали блузки, рубашки и нижнее белье.Очередь образовалась и в кассы. Однако там она продвигалась быстрее, чем на входе и в примерочных.Напомним, в этом году компания H&M Group приняла решение остановить бизнес в России. В стране закрыли магазины, а сайт стал недоступен. В конце июля в группе H&M в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что большинство офлайн-магазинов компании откроются в России в течение августа. Этот процесс будет поэтапным. В Челябинске доступна только одна площадка — в «Алмазе». В ТРК «Горки» H&M все так же закрыт.При этом сайт работать также не будет. Приобретенные вещи можно вернуть, согласно законодательству, в течение 14 дней после покупки.Добавим, в ТРК «Алмаз» постепенно открываются магазины с популярными брендами. Свои двери заново распахнули ретейлеры польского производителя одежды: Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay.Однако Zara и Oysho все так же недоступны для челябинцев.