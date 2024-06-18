В Челябинске подшивку журналов «Юность» продают за 1,5 тысячи рублей

Есть в продаже и единичные экземпляры по 20—30 рублей

18 июня 69 лет назад был опубликован первый номер литературно-художественного журнала «Юность», который быстро набрал популярность в советские годы. В Челябинске подшивку журнала за 1983 год продают за 1,5 тысячи рублей, отдельные экземпляры — за 20—30 рублей. Объявления размещены на портале «Авито».

В столице Южного Урала раритетного первого выпуска журнала «Юность» не найти. Но можно приобрести подшивку с первыми выпусками в Москве, стоимость которой составит 1 тысячу рублей. По мнению автора объявления, журналы никто не читал.

«В очень хорошем состоянии. Никто не читал, хранятся на книжной полке», — указано в объявлении.

В советское время журнал был печатным органом Союза писателей СССР. Первым главным редактором издания был писатель Валентин Катаев, но он был снят с этой должности за публикацию повести «Звездный билет» Василия Аксенова. С 1961 по 1981 год журналом руководил Борис Полевой, затем Андрей Дементьев и Валерий Дударев.





«Юность» отличалась от остальных литературных журналов большим интересом к общественной жизни. Существовали постоянные разделы «Наука и техника», «Спорт», «Факты и поиски». Одним из первых журнал осветил явление бардовской песни, а в восьмидесятые годы — «Митьков».

В журнале печатались Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Кир Булычев и другие.

Именно «Юность» опубликовала «А зори здесь тихие…» Бориса Васильева, «Незнайку в Солнечном городе» Николая Носова, «Сто дней до приказа» Юрия Полякова, «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова, «Остров Крым» Василия Аксенова и другие произведения.

Был в журнале и юмористический раздел — «Пылесос». Журнал «Юность» выходит и по сей день. Главным редактором является Сергей Шаргунов.

Также в Челябинске продают подшивку сатирического журнала «Крокодил», но стоит она гораздо дороже — от 30 тысяч рублей.