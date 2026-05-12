В Челябинске оценили перспективы безвиза с Саудовской Аравией для туристов

Этот режим интересен в первую очередь паломникам, а не любителям пляжного отдыха

С 11 мая 2026 года российские туристы могут посещать Саудовскую Аравию без визы в рамках туристических групп. Однако, по мнению президента Челябинской ассоциации туристических организаций Инны Лободы, это направление вряд ли станет популярным среди массового туриста. В беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» она объяснила, кому может быть интересна Саудовская Аравия и с какими сложностями придется столкнуться.

«Саудовская Аравия — одна из самых религиозных мусульманских стран. Туда стремятся прежде всего для совершения хаджа и умры. Думаю, безвизовый режим направлен в первую очередь на увеличение потока российских паломников», — отметила Инна Лобода.

По ее словам, массовых курортов с системой «все включено» там нет. Основные туристы, которые могут поехать в Саудовскую Аравию, — это бизнес-путешественники, а также те, кто уже «объелся» ОАЭ и ищет новых впечатлений.

«Отели там шикарные, цены ниже, чем в Эмиратах, но отдых точно не для бедных. Внутри страны всегда было достаточно дорого», — добавила эксперт.

Прямых рейсов из Челябинска или Екатеринбурга в Саудовскую Аравию сейчас нет. Ранее такие перелеты планировались, но после обострения конфликтов в регионе их отменили. Единственный вариант — лететь через Москву. Стоимость тура будет значительно выше среднего уровня.

«Какой-то сумасшедшей популярности я не вижу. Это, скорее, нишевый продукт», — резюмирует Инна Лобода.

Саудовская Аравия находится в условном «Золотом треугольнике» вместе с Оманом, Эмиратами и Катаром. Плюсом ко всему она расположена на берегу Персидского залива, неподалеку от Ирана, Ирака и Израиля. Большую роль играет военный конфликт с США — туристы даже не рассматривают те края для отдыха.





Безвизовый режим работает для граждан обеих стран, поэтому, как отмечает эксперт, Россия может стать интересным направлением для туристов из Саудовской Аравии.

Куда едут отдыхать челябинцы летом-2026?

Из-за угрозы БПЛА челябинские туристы отменяют уже забронированные туры в Краснодарский край.

«Народ пугается. У нас сейчас отказываются от броней в Сочи, не готовы туда ехать. А Саудовская Аравия — тем более. Но те, кто ищет новых впечатлений и уже был везде, могут рассмотреть и этот вариант», — считает Инна Лобода.

Гораздо больший интерес у челябинцев, по данным туроператора, вызывает Китай. Продление безвизового режима привело к росту спроса на 30–35% по России. Туристы едут как на экскурсии в Пекин и другие крупные города, так и на остров Хайнань. Путешественники изучают культуру древней цивилизации, а еще едут просто за покупками.

Стоимость поездок в Китай остается высокой. Только авиабилеты до Пекина стоят от 65–70 тысяч рублей на человека. Тур на неделю с экскурсионной программой на двоих обходится около 270 тысяч рублей.

После пандемии предпочтения туристов изменились. Люди все чаще хотят не просто лежать на пляже, а получать яркие впечатления и новые знания.

«Люди хотят зрелищ, интересных экскурсионных программ. Внутренний туризм — Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург, Карелия, Северный Кавказ — пользуется большим спросом», — говорит эксперт.

Из зарубежных направлений на лето пока что остаются Турция и Египет. Европа доступна прежде всего тем, у кого есть визы, — через стыковочные рейсы в Стамбуле или Ереване. Тайланд и Вьетнам уходят в межсезонье, плюс цены на них сейчас высокие. Простой тур во Вьетнам с завтраком обойдется в 90–100 тысяч рублей на человека без учета карманных расходов.

