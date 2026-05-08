Жителям Челябинской области раздали более двух тысяч льготных путевок от СФР

Рассказываем, кому они положены и как получить

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Челябинской области выдало федеральным льготникам более двух тысяч путевок на санаторно-курортное лечение и оплатило проезд к месту отдыха и обратно. Всего на эти цели в текущем году предусмотрено 187,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители региона смогут поправить здоровье в санаториях Южного Урала, Краснодарского края, Крыма и других российских регионов. Право на льготу имеют инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших ветеранов, граждане, пострадавшие от радиации, и другие категории.

Для получения путевки необходимо быть получателем соцуслуги, иметь медицинские показания и справку по форме 070/у. Подать заявление можно лично в клиентской службе СФР, в МФЦ, через портал «Госуслуги» или по почте. Путевки распределяются в порядке очереди в зависимости от даты подачи заявления и профиля заболевания.

«Для инвалидов I группы и детей с инвалидностью предусмотрена возможность получить вторую путевку для сопровождающего, а также оплатить его проезд», — добавляет исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Стандартная продолжительность лечения — 18 дней, для детей-инвалидов — 21 день, а для пациентов с травмами и заболеваниями спинного или головного мозга — от 24 до 42 дней. Одновременно с путевкой фонд выдает электронный талон на бесплатный проезд в поезде. Оформить билет можно прямо на сайте РЖД, без визита в кассу — достаточно ввести номер талона, паспортные данные и СНИЛС.

Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8‑800‑100‑00‑01 (бесплатно).