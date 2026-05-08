В Челябинске объявили 7 аукционов на содержание дорог за 3,4 млрд рублей

Управление муниципальных закупок Челябинска сегодня объявило 7 аукционов на содержание и ремонт городских дорог в 2026—2027 годах. Общая стоимость лотов достигает 3,4 млрд рублей, следует из информации портала госзакупок.

Подрядчикам необходимо регулярно убирать мусор и снег, делать мелкий ремонт дорожного полотна и бордюров, следить за озеленением вдоль трасс.

«Обочины, откосы, кюветы и резервы земляного полотна автодорог должны быть чистыми. На них должен быть вырублен кустарник и cкошена трава, обеспечен водоотвод. Обочины и разделительные полосы, не отделенные от проезжей части бордюром, не должны быть выше уровня прилегающей проезжей части. В зимний период обочины должны быть очищены от снега, ликвидированы снежные валы, требуется регулярная очистка от снега и вывоз снега, круглосуточное дежурство механизированных бригад, обработка противогололедными материалами, борьба с наледями»,— говорится в конкурсной документации.

Самый крупный лот размещен в этом году по содержанию дорог в Советском районе (589,6 млн рублей), за ним следуют Тракторозаводский (541,7 млн), Центральный (538,3 млн), Курчатовский (460,4 млн), Металлургический (436,6 млн), Ленинский (413,8 млн рублей). В конце перечня Калининский район с начальной ценой аукциона 401,7 млн рублей.

Отдельно в техзадании указано, что технология и режимы производства работ должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий. Также при замене бордюров, ограждений должны использоваться только новые материалы. Заявки принимаются до 18 мая.

