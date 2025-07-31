Челябинских застройщиков привлекут к благоустройству проспекта Победы

Речь идет об участке проспекта от Салавата Юлаева до Молдавской

На северо-западе Челябинска благоустроят почти два километра проспекта Победы. К этим работам власти по максимуму привлекут местных застройщиков, сообщил журналистам вице-мэр по строительству Владимир Шамне в пресс-центре «АиФ-Челябинск».

Речь идет об участке проспекта на южной стороне, которая относится к Калининскому району, — 1,7 километра от Салавата Юлаева до Молдавской.

«Все застройщики территории вдоль проспекта Победы поработают на благоустройство города. Работа пройдет в несколько этапов, первый уже стартовал на участке от Салавата до Чичерина, там уже снесли рынок, убирают все ларьки, стоянки — появится красивая пешеходная зона до Христорождественского храма, также там планируется организация Аллеи Славы. Следующий участок — от Чичерина до улицы 40 лет Победы, там появится большой семейный сквер. Последний участок — от 40 лет Победы до Молдавской, там тематика будет семейно-спортивная», — рассказал Владимир Шамне.

Он рассказал и о планах по продолжению благоустройства набережной реки Миасс на участке между мостами на Свердловском проспекте и по улице Северо-Крымской.

«В настоящий момент ждем контрактации на строительство участка набережной от Свердловского проспекта до Косарева и начинаем торги на участок набережной от Северо-Крымской до Косарева», — уточнил замглавы Челябинска.