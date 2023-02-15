В Челябинске на заводе «Полет» в 2025 году откроют технопарк радиоэлектроники

На площадке будут разрабатывать беспилотники и инновационные радиолокаторы

На базе радиозавода «Полет» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) в Челябинске создадут технопарк радиоэлектроники. Он откроется в 2025 году. На этой площадке будут разрабатывать и производить беспилотники и приборы для управления авиацией. Об этом на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером рассказал гендиректор «Полета» Александр Нестеров, сообщает пресс-служба главы региона.

«Радиозавод „Полет“ — одно из ведущих отечественных предприятий по разработке и серийному производству наземного радиолокационного и радионавигационного оборудования. Практически во всех аэропортах, которые сейчас модернизируются в стране, включая челябинский и магнитогорский, используется продукция радиозавода. Сегодня это базовое предприятие соответствующей отрасли в нашей стране. С учетом стратегической важности оно активно пользуется господдержкой», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на сложности последних лет, включая ковидные ограничения и санкционное давление, «Полет» не снижает инвестиционную активность и сохраняет курс на расширение производства. Предприятие создает новую площадку на территории индустриального парка «Малая Сосновка». Уже разработана предпроектная документация. Строительство планируют начать в 2024 году.

В ходе встречи Александр Нестеров также рассказал о создании в регионе единого цифрового информационного пространства «Цифровой двойник региона». Применение алгоритмов компьютерного зрения и машинного обучения позволит синхронизировать работу всех городских служб, повысить качество управленческих решений и эффективность использования городских ресурсов, оперативность реагирования правоохранительных органов и городских служб экстренной помощи. К настоящему моменту «Цифровой двойник» уже внедрен в Миассе и Кыштыме.

«Сегодня радиозавод „Полет“ активно работает над обновлением продуктовой линейки, диверсификацией производства. Ведется разработка новых изделий гражданского назначения, работы по внедрению проектов „Умного города“. Для вывода на рынок современной продукции необходимо модернизировать производственные мощности. Важную поддержку в этом заводу оказывает правительство Челябинской области и Фонд развития промышленности региона», — отметил Александр Нестеров.

Как сообщалось ранее, «Полет» планирует выпускать в «Малой Сосновке» радиолокаторы «Миасс», системы точного завода самолетов на посадку и ряд другой продукции аэродромного назначения. Предполагаемая сумма инвестиций — 2 млрд рублей.