В Челябинске, в поселке Северном, известном также как Китай-городок, снесут старые дома. На их месте по программе реновации построят новые здания. Об этом информагентству «Первое областное» сообщил глава Металлургического района Сергей Кочетков.
«Ждем, когда будет определен застройщик, который в дальнейшем будет заниматься сносом старых домов и строительством новых. Пока можно говорить о реновации в границах улиц Трудовой и Детгярева. Может быть, будет несколько территорий. Это уже будет определено в рамках конкурсной процедуры», — сказал Сергей Кочетков.
По словам главы района, некоторые дома уже снесены, другие в более-менее нормальном состоянии. В одном идет процедура расселения жителей.
Напомним, в Металлургическом районе также проведут реновацию в другом квартале — в границах улиц Сталеваров, Пекинской, Детгярева и Беломорской. Глава района напомнил, что право на строительство домов получила компания «Икар». Пока застройщик согласовывает количество домов и место их размещения. Подробнее о планировке территории на ЧМЗ читайте здесь.
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