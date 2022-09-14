В Челябинске на месте поселка на ЧМЗ построят новые дома

Сейчас в поселке Северном продолжается расселение жителей старых домов

«Ждем, когда будет определен застройщик, который в дальнейшем будет заниматься сносом старых домов и строительством новых. Пока можно говорить о реновации в границах улиц Трудовой и Детгярева. Может быть, будет несколько территорий. Это уже будет определено в рамках конкурсной процедуры»,

— сказал Сергей Кочетков.