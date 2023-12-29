В Челябинск увеличены поставки лопат из‑за ажиотажного спроса

Выясняем наличие и цену на самый ходовой товар после снегопада

Представители торговых сетей сообщили об увеличении поставок автомобильных лопат в Челябинск во время снегопадов. Большегрузы с лопатами уже в пути: до Нового, 2024 года планируется отгрузка товара. ИА «Первое областное» выяснило, во сколько обойдется покупка лопаты челябинцам.

«Лопаты сегодня самый ходовой товар, число звонков и заказов выросло в разы. Автомобильные лопаты раскупили, осталось несколько штыковых. Они в длину полтора метра, их не вместить в багажник. Но люди разбирают и такие, после покупки укорачивают черенок сами. В ближайшие дни подвезут автомобильные лопаты в большом количестве, отгрузка запланирована до Нового года. Приобрести в рознице вы их все равно не сможете, поскольку они уже выкуплены по предзаказу на сайте», — уточнила менеджер торговой сети «СтройДвор».

В специализированной сети «ВсеИнструменты» в Челябинске автомобильных лопат нет, но «они скоро появятся в продаже». В качестве альтернативы здесь предлагают снеговые лопаты, которые гораздо больше по размеру, имеют морозостойкий пластик, удобную рукоятку. Правда, и стоят они в два раза дороже автомобильных лопат (от 960 рублей за штуку). В основном их закупают оптом управляющие компании, поскольку хорошо подходят для уборки придомовых территорий.

«В наличии осталась одна снеговая лопата „Витязь“ по цене 798 рублей», — говорит менеджер сети «ВсеИнструменты».

Для расчистки большой территории от снега в Сети предлагают снегоуборщики с ручным стартером, стоимость которых начинается от 45 тысяч рублей за штуку. Такую технику можно использовать для уборки в частном доме.

В продаже есть несколько видов лопат — совковая (садовая), штыковая, автомобильная и снеговая. Все они различаются по ценам, поскольку имеют разные размеры, материалы и назначение. В Челябинске раскупают и те и другие, несмотря на растущие цены.

«Цена на лопату для авто выросла в один день почти в два раза: до 26 декабря в „Ленте“ она стоила 599 рублей, а после — уже 1060 рублей. Сейчас и такую не купить. Скоро лопаты под елку ставить будем в качестве дорогого подарка», — шутит челябинец Антон Тарнакин.





Самым экономичным вариантом является покупка совковой лопаты, стоимость которой начинается от 360 рублей. Автомобильные лопаты в Челябинске продают на сайтах компаний по цене от 530 рублей, в рознице — от 1000 рублей и выше. Штыковые лопаты, полотно которых по ГОСТу заточено, продают по цене от 350 рублей, но длина инструмента — 1,5 метра, что неудобно для автомобилистов. Стоимость снеговых (профессиональных) лопат стартует от 960 рублей, но они очень большие и неудобные для обывателя.

«На Южном Урале всего несколько предприятий производит лопаты по ГОСТу, среди них — Магнитогорский литейно-штамповочный завод. Мы выпускаем лопаты „ЛСМ Авто“, полотно которых выполнено из рельсовой стали, на которую мы предоставляем два года гарантии. Отпускная цена — 260 рублей за штуку при покупке от 500 лопат. Работаем с этого года по гособоронзаказу, поставляем Минобороны РФ саперные лопаты, которые производим строго по утвержденным стандартам. Продукция проходит военную приемку. В то время как в рознице сегодня в основном представлены импортные лопаты, большая часть завозится из Китая»,— пояснила ИА «Первое областное» представитель ООО «Магнитогорский литейно-штамповочный завод» Татьяна Собирова.

По словам производителей, себестоимость лопат в этом году подросла из-за роста цен на металл и дерево, ведь черенок у большинства лопат березовый. Однако удорожание инструмента во время снегопадов связано исключительно с ажиотажным спросом. Как только схлынет волна спроса, так и цены на снеговые и автомобильные лопаты начнут снижение, к лету — однозначно.