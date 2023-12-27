Как журналист Первого областного искал снеговую лопату в Челябинске

Спойлер: пришлось обойти четыре магазина

После 26 декабря снеговые лопаты стали одной из самых популярных предновогодних покупок в Челябинске. Такое впечатление сложилось у корреспондента ИА «Первое областное», когда он пошел по магазинам в поисках инструмента для откапывания своей машины из сугроба, где она оказалась в результате аномального снегопада.

В день, который челябинцы запомнят теперь надолго, автор этих строк предусмотрительно оставил автомобиль во дворе и поэтому избежал приключений, выпавших на долю тысяч других водителей. Тем не менее задача освобождения машины из-под снега оставалась актуальной. К тому же синоптики прогнозируют возвращение обильных осадков. Так что покупка лопаты (причем желательно такой, чтобы можно было бросить в багажник) представлялась совершенно необходимой.

В ближайшем к дому магазине хозтоваров, где, как смутно подсказывала память, лопаты всевозможных форм и размеров обычно выставлялись прямо на крыльце, весь инструмент раскупили еще вчера. По словам продавщицы, «разлетелись как горячие пирожки».

«Даже две бракованные лопаты, которые лежали у меня восемь лет, — и те забрали», — радостно рассказывает женщина.

Надеяться на скорое пополнение не приходится. Потому что на базе, откуда подвозят товар, машина с лопатами застряла в снегу и не может выехать.

В другом магазине, который славится среди жителей нашего микрорайона тем, что там продается все на свете, лопаты тоже раскупили еще вчера. Но только что, сообщает дама за прилавком, подвезли новую партию. И как бы в подтверждение ее слов в дверях появляется человек с охапкой деревянных черенков и следует с ними куда-то вглубь магазина.

«Автомобильные лопаты тоже подвезли?», — с надеждой спрашиваем мы.

Чтобы узнать ответ, идем за человеком с черенками. Он говорит, что, увы, нет.

Продолжаем поиски, чувствуя, что удача на нашей стороне. Поднимаемся чуть выше по улице и не верим своим глазам. На входе в следующий магазин преспокойно стоят снеговые лопаты. Самые простые — с пластмассовым совками и деревянными ручками. Зато в наличии. Нам навстречу выходит покупатель с точно такой же лопатой. Но с лицом скорее озабоченным, чем счастливым. Заходим внутрь.

«За лопатой?», — читает наши мысли продавщица, едва успеваем переступить порог.

Сегодня и правда все ищут лопаты. Отпираться бессмысленно.

«Да. Кстати, а откуда у вас столько? Сегодня их почти нигде не купишь», — не можем удержаться от вопроса.

«У меня все есть. Еще и в подвале запас лежит», — хитро улыбается предусмотрительная хозяйка.

Но того, что нам нужно, нет и у нее. Поэтому предпринимаем последнюю попытку и направляемся в гипермаркет одной из крупных федеральных сетей. Тамошний товаровед рассказывает, что еще вчера вот на этом самом месте стояли две огромных корзины, набитые какими угодно лопатами. А сегодня осталось всего несколько штук, которые выставили у входа.

«Пойдемте покажу», — любезно предлагает он.

Остатки товара представляют собой несколько лопат, какие мы видели в предыдущем магазине, пару ледорубов и — о чудо! — одну-единственную автомобильную лопату, которую почему-то все еще никто не купил. Как раз то, что мы искали.





По словам продавца, в ближайшие дни пополнения ассортимента не предвидится. Так что, с учетом неблагоприятного прогноза погоды, оставшийся инструмент, скорее всего, в ближайшее время найдет своего покупателя.