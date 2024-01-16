В Челябинск до конца 2024 года поставят 55 новых трамваев

Обновление общественного транспорта продолжается

В 2024 году Челябинск получит еще 55 новых трамваев, следует из информации на портале госзакупок. 25 вагонов будут полностью низкопольными, а 30 — частично низкопольными.

Трамваи оснастят беспроводным интернетом, информационными панелями, видеокамерами, кондиционерами, валидаторами, USB для зарядки гаджетов, системой радиоинформирования. На дверях будут подсветка стеклянных панелей и кнопка открывания. Вагоны будут вмещать до 150 человек. Обустроят места для инвалидов и механизмы для посадки и высадки таких пассажиров.

Вагоны доставят в Челябинск в рамках двух аукционов. Общая сумма контрактов составит 4 миллиарда рублей. Трамваи изготовит Усть-Катавский вагоностроительный завод. Предприятие в 2021—2023 годах выпустило для Челябинска уже 141 вагон. Это рекордное количество за 25 лет. С 1996 по 2020 год Челябинск получил всего 12 трамваев.