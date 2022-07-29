В агрохолдинге «Равис» опровергли сделку по продаже птицефабрики «Среднеуральская»

Переговоров с потенциальными покупателями актива не проводилось

Информационный шум вокруг продажи одного из проблемных активов агрохолдинга «Равис» — птицефабрики «Среднеуральская», расположенной в Свердловской области, не имеет оснований, сообщил представитель руководства.

В пресс-службе агрохолдинга также опровергли информацию о завершении сделки по продаже птицефабрики «Среднеуральская».

«Мы не подтверждаем достоверность информации по готовящейся продаже актива агрохолдинга „Равис“. Потенциального покупателя нет, переговоры не проводились. Тем более нет оснований для утверждения, что сделка близится к завершению», — сообщила помощник руководителя по связям с общественностью и СМИ Екатерина Шарифулина.

В ООО «УГМК-Агро» не подтвердили информацию об участии в сделке по птицефабрике «Среднеуральская».

Птицефабрика «Среднеуральская» — старейшее в Свердловской области предприятие птицепрома, основанное в 1973 году. С 2000-х годов она принадлежала правительству Свердловской области, затем была приватизирована. В июле 2015 года предприятие было признано банкротом по решению суда и его имущество выставлено на торги. Покупателем стал южноуральский агрохолдинг «Равис», последующие годы инвестировавший собственные средства в развитие производственной площадки.

По данным финансового аудита в 2021 году, ООО «Птицефабрика „Среднеуральская“» получило чистые убытки в размере 654,9 млн рублей, что стало итогом приостановки замкнутого производственного цикла.

«В связи с вступившим в силу решением суда по отказу к присоединению к централизованной системе водоотведения города Среднеуральска (ООО „Тепловодоканал“) по приказу генерального директора № 612/1 от 28 июля 2020 года, приостановлена производственная деятельность по выращиванию бройлеров и переработке птицы, произведена консервация птицеводческих корпусов. План на возобновление производственной деятельности отсутствует», — говорится в документах по итогам обязательного аудита, размещенных на сайте Федресурса.

В феврале 2021 года «Равис» остановил производство мяса птицы на птицефабрике «Среднеуральская». Это было сделано из-за того, что предприятию запретили сбрасывать стоки на городские очистные сооружения. Предприятие было вынуждено возить бройлеров из Свердловской области в Челябинск на убой. Затраты на логистику делали работу нерентабельной.

Как сообщалось ранее, власти Свердловской области предлагали Андрею Косилову перенести птицефабрику «Среднеуральская» подальше от населенных пунктов. Андрей Косилов заявлял, что это потребует от 4 до 5 млрд рублей. В 2019 году Свердловский арбитражный суд запретил «Среднеуральской» сливать стоки на очистные сооружения ООО «Тепловодоканал».

По данным финансовой отчетности за 2021 год, основные средства птицефабрики оцениваются в сумму 130,9 млн рублей, при этом текущая кредиторская задолженность превышает 600 млн рублей.

Отметим, накануне в агрохолдинге «Равис» прошли кадровые перестановки: должность генерального директора занял Андрей Ишмаметьев, который ранее занимал пост директора по финансам. Андрей Косилов, трудившийся в должности гендиректора агрохолдинга с 2011 года, покинул свой пост, став президентом «Рависа».