Челябинский тракторный завод заявил о сокращении работников

Предприятие уволит 163 человека из обслуживающего персонала

Челябинский тракторный завод заявил о сокращении 163 сотрудников в январе-феврале 2022 года. Информацию о планируемых увольнениях предприятие направило в службу занятости. Всего на ЧТЗ работает 4,5 тыс. человек. Информацию опубликовало Главное управление по труду и занятости региона.

В пресс-службе ЧТЗ сообщили ИА «Первое областное», что сократить планируют обслуживающий персонал — в основном уборщиков. Решение принято из-за изменения организационной структуры предприятия. Хозяйственные функции собираются передать на аутсорсинг в клининговую компанию.

«Предприятие высвобождает часть персонала для передачи на аутсорсинг непрофильных функций, связанных с хозяйственным обслуживанием помещений и наружных площадей. Персонал, задействованный в уборке помещений и наружных площадей, получил уведомление о соответствующем решении в установленный законом срок», — сообщили на ЧТЗ.

При этом на предприятии заявили, что «ЧТЗ-Уралтрак» наращивает производство, проводит работу по увеличению объемов выпуска продукции, в связи с чем постоянно растет число высококвалифицированных кадров рабочих профессий (операторов станков с программным управлением, токарей, шлифовщиков, фрезеровщиков).