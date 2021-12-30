УКВЗ объявил о второй волне сокращения персонала

Число работников, которых уволят из‑за реорганизации, выросло вдвое

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, принадлежит «Роскосмосу») заявил о сокращении 271 сотрудника в марте 2022 года. Соответствующее уведомление направлено в Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области. В ноябре предприятие анонсировало увольнение 106 работников. Решение связано с реорганизацией производства, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе УКВЗ.

Новое руководство завода делает упор на выпуск трамваев, поэтому увольняют людей, которые производят оборонную продукцию для «Роскосмоса». Сокращения коснутся инструментальных и ремонтных цехов. Рабочим предлагают трудоустроиться на производство трамваев.

«На сегодняшний день открыто порядка 200 вакансий (в том числе сюда попадает и управленческий персонал). Всем желающим специалистам предлагается перейти в трамвайное производство. Но, к сожалению, не все вакансии востребованы сокращаемым персоналом. Следует заметить, что оптимизация численности персонала — это распространенная международная практика, адаптированная под текущие задачи предприятия», — прокомментировала начальник отдела по развитию и маркетингу АО «УКВЗ» Елена Яремчук.

На УКВЗ в 2022 году начнут строить новый сборочный цех для производства трамваев. Там будут работать 240 человек. Объем производства вагонов с 75 штук должен увеличиться до 220 в год. Трамваи будут закупать в том числе для Челябинска и Магнитогорска. В новый цех трудоустроят и рабочих, которых сократят с авиакосмического производства. Об этом на прямой линии сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона держит на особом контроле ситуацию на УКВЗ. Усть-Катав — моногород, и экономическое благополучие населения зависит от работы предприятия.