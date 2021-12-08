На УКВЗ более 240 сотрудников переведут из оборонных цехов на производство трамваев

Выпуск выгонов планируется увеличить с 75 до 220 в год

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ, принадлежит «Роскосмосу») в 2022 году начнут строить новый сборочный цех. Там будут работать 240 человек. Объем производства вагонов с 75 штук должен увеличиться до 220 в год. Трамваи будут закупать в том числе для Челябинска и Магнитогорска. В новый цех трудоустроят и 106 рабочих, которых сократят с авиакосмического производства. Об этом на прямой линии сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Алексей Текслер отметил, что держит на особом контроле ситуацию на УКВЗ. Усть-Катав — моногород, и экономическое благополучие населения полностью зависит от работы предприятия.

«Часть предприятия работает на гособоронзаказ, часть выпускает гражданскую продукцию. Сейчас основная задача предприятия в силу того, что гособоронзаказ снижается, — максимально загружать вагоностроительное производство. Я лично встречался с главой „Роскосмоса“ Дмитрием Рогозиным. Мы решили строить новое вагоностроительное производство. Задача по развитию общественного транспорта в Челябинске и Магнитогорске в том, что мы хотим закупать свои трамваи. Мы договорились, что в три раза увеличим выпуск трамваев, в том числе — для Челябинска и Магнитогорска», — заявил Алексей Текслер.

По словам Алексея Текслера, в этом году 30 трамваев на УКВЗ закупили для Челябинска, десять вагонов — для Магнитогорска. Уже профинансирована закупка еще 15 трамваев для Магнитогорска в следующем году.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», Усть-Катавский вагоностроительный завод в феврале 2022 года сократит 106 работников. Сотрудники уже получили уведомления об этом.

В руководстве УКВЗ сообщили, что сокращения связаны с оптимизацией производства. Новое руководство делает упор на производство трамваев.

На покупку новых вагонов у УКВЗ для Челябинска из регионального бюджета направили 1,059 млрд рублей. Трамваи уже ездят по городу. В июле УКВЗ стал единственным участником и победителем двух аукционов на поставку 10 трамваев в Магнитогорск. На приобретение транспортных средств направили 370 млн рублей в рамках федерального проекта «Чистый воздух».