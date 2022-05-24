УФАС разрешило мэрии Челябинска заключить контракты по уборке дорог на 4,4 млрд рублей

Торги в семи районах поделили три подрядчика

УФАС России по региону признало необоснованными жалобы на торги по уборке дорог в пяти районах Челябинска. Теперь мэрия может заключить контракты на три года. Общая сумма — 4,4 млрд рублей. Подряды на содержание всех дорог в городе поделили три подрядчика.

Определение подрядчиков по контрактам на содержание дорог в Челябинске было приостановлено из-за жалоб от компании «МД-Консалтинг» (Тольятти). Фирма сообщала о ненадлежащем порядке оценки заявок участников. Были заблокированы торги по всем семи районам города.

УФАС по области рассматривало жалобы на закупки по Ленинскому (начальная цена контракта — 911 млн рублей), Курчатовскому (939 млн рублей), Тракторозаводскому (924 млн рублей), Металлургическому (759 млн рублей), Калининскому (876 млн рублей) районам. Две закупки по Центральному (1,1 млрд рублей) и Советскому (1,4 млрд рублей) изучали в центральном аппарате ФАС России, потому что начальная цена больше 1 млрд рублей. Пока они остаются заблокированными.

Теперь мэрия может заключить контракты по уборке улиц в пяти районах, потому что итоги конкурсов подведены, и запрета УФАС нет. Контракт на содержание дорог в Металлургическом районе выиграл крупный дорожный подрядчик «Строймеханизация». Сразу четыре контракта на 3,7 млрд рублей получила другая известная в городе фирма «Ойкумена». Если ФАС России отклонит жалобы на торги в Советском районе, контракт на 1,4 млрд рублей также достанется «Ойкумене». Торги на уборку улиц в Центральном районе (1,1 млрд рублей) выиграла компания «Электрострой».

По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Строймеханизация» на 58% принадлежит племяннице известного челябинского предпринимателя Сергея Вайнштейна — Валерии Вайнштейн. 30% владеет ООО «Сервис-поставка Урал», а 11,8% уставного капитала записано на Владимира Гамольского. В 2021 году выручка «Строймеханизации» составила 3,5 млрд рублей.

АО «Ойкумена» владеют Андрей Бурцев и Михаил Семенов. Компании принадлежит 75% уставного капитала ООО «Урал-сервис-групп». Считается, что компания «Урал-сервис-групп» связана с семьей челябинских предпринимателей Вильшенко. Их относят к владельцам двух в прошлом крупнейших дорожно-строительных компаний региона — «Южуралавтобан» и «Южуралмост». В 2021 году выручка «Ойкумены» составила 8,1 млрд рублей.

Компания «Электрострой» работает на рынке электроэнергетики. Основной заказчик по госконтрактам — «Россети». Фирма принадлежит предпринимателю Ильясу Зайнутдинову. Выручка компании в 2021 году составила 1,5 млрд рублей.