ФАС заблокировала торги по уборке улиц в Челябинске на 6 млрд рублей

Конкурсы приостановлены из-за поступления жалоб

Приостановлено проведение шести конкурсов на оказание услуг по уборке улиц от снега и мусора в районах Челябинска. Срок действия контрактов на трехлетний период — с 1 июля 2022 года до 30 июня 2025 года. Общая сумма контрактов — более 6 млрд рублей. Определение подрядчика отсрочено в связи с поступившими жалобами от самарской компании в ФАС России. Информация об этом размещена на сайте закупок.

Напомним, в конце апреля челябинские районы объявили семь конкурсов на уборку и содержание дорог общей стоимостью 7 млрд рублей. Определение подрядчиков по шести конкурсным процедурам приостановлено из-за поступления жалоб от компании «МД-Консалтинг» (Тольятти). Жалобы поступили на якобы ненадлежащий порядок оценки заявок участников. Заблокированы торги, объявленные администрациями Курчатовского, Металлургического, Тракторозаводского, Советского, Центрального, Ленинского районов. Пока торги не приостановили только по Калининскому району Челябинска.

«Речь идет об ограничении конкуренции в связи с установлением необоснованно завышенного критерия оценки заявок, в целях ограничения доступа к исполнению контрактов большинства участников рынка, обладающих достаточным опытом. Указанный порядок оценки дает неоспоримые преимущества участникам закупки, имеющим в наличии крупные контракты по содержанию дорог в регионе»,

— говорится в тексте самой жалобы.

Этот факт, по мнению заявителей, существенно ограничивает конкуренцию в дорожной отрасли.

«Администрация города Челябинска располагает информацией о приостановке конкурсов по содержанию улично-дорожной сети в муниципальных районах в связи с поступлением жалоб в ФАС России. Сейчас необходимо дождаться решения антимонопольного органа. Формат конкурсов был выбран не случайно, поскольку именно он позволяет максимально подробно прописать требования к подрядным организациям, участвующим в торгах. При разработке конкурсной документации заказчики опирались на опыт предыдущих лет, старались учесть как позитивные, так и негативные моменты при заключении дорожных контрактов, чтобы выполнение работ по уборке городских трасс проводилось максимально эффективно», — сообщили в мэрии областного центра.

Кроме того, на практике услуги по содержанию дорог в течение длительного времени требуют от исполнителя постоянного наличия в месте выполнения работ в течение всего срока контрактов (три года) большого парка специализированной техники и определенного количества сотрудников требуемой специализации.

Рассмотрение поступивших жалоб по дорожным контрактам назначено ФАС России на 19 и 20 мая 2022 года.