УФАС из-за жалоб заблокировало дорожные контракты в Челябинской области на 1,6 миллиарда рублей

Приостановили выбор подрядчиков для нанесения разметки на трассах

Челябинское УФАС России приостановило заключение контрактов с потенциальными подрядчиками для нанесения разметки на региональных и муниципальных дорогах. Общая сумма аукционов составляет 1,6 млрд рублей. На торги пожаловалась московская компания «Норд». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, территорию Челябинской области для обновления дорожной разметки разделили на три зоны. Для каждого из участков подрядчика искали отдельно. Компании должны были работать с апреля по конец июля в 2022—2024 годах.

Как следует из протокола, торги были конкурентными. На аукционы заявились от восьми до двенадцати компаний. Начальные цены снизили на 37—45%.

В жалобе говорится, что заказчик установил избыточные сроки к гарантийному обслуживанию разметки — 1 год. Заявитель считает, что ее долговечность не регламентируют никакие нормативные документы.

По данным базы «СБИС», ООО ДК «Норд» специализируется на дорожных работах. Фирма принадлежит предпринимателю из Коми Андрею Щербаку. В 2020 году выручка бизнеса составила 105 млн рублей. За всю историю работы организация выиграла только один госконтракт по нанесению разметки дорог в Бугульме. Контракт стоил 3,7 млн рублей.

Челябинское УФАС примет решение по жалобе 8 сентября. Если она будет признана необоснованной, контракты заключат с победителями конкурсных процедур, которые предложили выполнить работу по самой низкой цене.