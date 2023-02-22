Ученые-аграрии в Челябинской области смогут получить господдержку

Субсидии будут выдавать не только сельхозпроизводителям

В Челябинской области изменили закон о развитии сельского хозяйства. Из документа исключили положение о том, что на господдержку могут рассчитывать только сельхозпроизводители. Это позволит выдавать субсидии и гранты ученым, образовательным организациям, предприятиям, которые занимаются переработкой сельхозпродукции.

Законопроект внес губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, в 2022 году депутаты Заксобрания Челябинской области продлили действие пониженной ставки единого сельхозналога в 3% до конца 2024 года. А для предприятий, которые сохранят штат своих работников или откроют новые рабочие места, ставка налога будет обнулена. Принятые меры поддержки помогут аграриям сэкономить на налогах 127 млн рублей — в 2023-м, 135 млн рублей — в 2024-м. Эти деньги они смогут направить на развитие и выплату зарплат.