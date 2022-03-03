Туроператоры Челябинской области прогнозируют 20‑процентный рост цен на путевки

Поездок за границу большинство южноуральцев может лишиться

Туристическая сфера совсем недавно начала выходить из кризиса, возникшего на фоне пандемии COVID-19. Новых проблем отрасли добавило проведение Россией специальной военной операции на Украине. Евросоюз запретил российским самолетам летать над своей территорией. На какой срок — неизвестно. Ранее без авиасообщения остались города южной и центральной частей страны. Пока что до 8 марта. Информационное агентство «Первое областное» поговорило с участниками туристического рынка и выяснило, как будет развиваться ситуация.

Представители турсферы сходятся во мнении, что закрытие неба над Европой не вызовет серьезных проблем. Большинство стран Старого Света не пускают туристов с начала пандемии, с 2020 года. При этом некоторые государства открыты для отдыхающих, прошедших вакцинацию от коронавируса. Однако туда турпоток небольшой, по-прежнему сохраняется возможность попасть в них через другие территории. Основная масса отдыхающих выбирает Турцию, Египет и азиатские страны.

«В Европе открыты для туристов несколько стран. Это Греция, Кипр, Венгрия и португальская Мадейра. Но туда ездили небольшие группы, массового потока не было. Закрытие Европой своего неба серьезно не повлияло на работу туроператоров в этих направлениях. Сложности возникли с перелетами через Европу в страны Карибского бассейна. Если лететь в обход — будет дольше и дороже. Основной поток туристов направляется в Турцию и Египет. Открыты Эмираты, Мальдивы, Бали, Индия, Шри-Ланка. Люди летят за границу, никто не отказывается от туров. Отдых срывается, если только туроператоры отменяют вылеты», — рассказала ИА «Первое областное» глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Инна Лобода также отметила, что из Венгрии, где после закрытия неба для полетов застряли челябинские туристы, отдыхающих вывезли в минувшие выходные на самолетах «Уральских авиалиний». Из других стран туристы возвращаются в плановом режиме бортами операторов — партнеров российских компаний.

«Отсутствие направлений в Европу не критично. Консульства некоторых стран даже выдавали визы, но не пускали туристов. В Словению можно было попасть, имея сертификат вакцинированного „Спутником V“. Но там было мало отдыхающих. Закрытие Европой неба для отрасли несет определенный удар в плане перелетов в страны Карибского бассейна — на Кубу, в Доминикану. Через Африку получится большой крюк. Но, видимо, так и будут делать, если конфликт затянется. Из региона туда был не массовый поток, но для небольших агентств аннуляция туров в карибские страны — это серьезно», — прокомментировал ИА «Первое областное» директор туркомпании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.

Руководитель туркомпании также отметил, что сейчас поездки за границу никто не бронирует на поздние сроки. Среди популярных направлений — все те же Турция и Египет. Индивидуальные туристы ездят в Индонезию.

Серьезное влияние на туротрасль может оказать запрет крупнейших компаний на техническое обслуживание самолетов, используемых в России, поставку запчастей и лизинг лайнеров. По словам Инны Лободы, некоторые крупные туроператоры рассматривают возможность приостановить продажи туров и полеты даже в открытые страны. Pegas Touristik уже это сделал.

«У многих авиакомпаний самолеты находятся в лизинге. Запрет на поставку запчастей и техобслуживание может сделать эксплуатацию самолетов невозможной. Из-за этого туроператоры рассматривают возможность полностью отменить продажи и полетные программы за границу. Отрасль, как и в пандемию, ждет от государства поддержки», — пояснила глава Челябинской ассоциации турорганизаций.

Из-за военной спецоперации некоторые южноуральцы аннулируют ближайшие и летние туры в Сочи, Анапу, Геленджик и Крым. Сейчас авиасообщение с югом России закрыто. Ограничение будет действовать до 8 марта. В список городов, куда нельзя добраться по воздуху, вошли Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Спрос на другие внутренние направления не растет, а туристы предпочитают отменять отпуска, отметила Инна Лобода.

В турбюро «Спутник» ИА «Первое областное» рассказали, что сейчас период межсезонья и большого потока туристов на юг России нет.

«В Сочи аэропорт открыт, он обслуживает рейсы. Аэропорты в Анапе и Геленджике не работают, однако это не критично, потому что там сейчас нет челябинских туристов. На направления по России сейчас затишье, наблюдается спад продаж. Европа для туристических поездок закрыта уже давно, а основной поток отдыхающих — в Турции и Египте», — рассказала заместитель генерального директора по российским направлениям Дарья Ерхова.

Директор компании «Вита Трэвел» сообщил, что сейчас отмечаются переносы поездок на юг России. Однако поток туда в межсезонье небольшой, поэтому ситуация не критичная.

«Что касается юга России, то туда в этом время был небольшой поток. Ездили в основном те, кто хотел покататься на лыжах или погулять. Если же конфликт затянется, то будет неудобно туда добираться без авиарейсов. Перенести весь поток на автобусы или поезда невозможно. Сейчас по России мало бронирования. Люди боятся экономического кризиса. Ожидаем рост потока с апреля», — пояснил Алексей Ципордей.

Туроператоры надеются, что в этом году, как и в 2020-м, серьезно вырастет спрос на внутренний туризм. Вместе с этим ожидается повышение цен. Стоимость туров, по мнению Инны Лободы, может подняться на 10, 15 или 20%.

«Актуальными в этом сезоне могут стать базы отдыха на Урале. Внутренний туризм ожидает подъем. Вырастет спрос на автобусные и железнодорожные туры, туры выходного дня. Самостоятельный туризм может еще больше развиться. Люди поедут на Каспий. Мы компанией скоро полетим в Дагестан», — подчеркнула Инна Лобода.

Алексей Ципордей отметил, что в его компании туристы покупают путевки на традиционные направления — Байкал, Золотое кольцо, Казань, Санкт-Петербург. По региону же продажи идут слабо. Подтолкнуть интерес к Челябинской области планируют с помощью экотуров. Их «Вита Трэвел» запустит для жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Туристическая отрасль, как отмечают представители рынка, в последние месяцы начала восстанавливаться после кризиса пандемии. Снова появилось ранее бронирование. Несмотря на то что ничего катастрофического сейчас не произошло, настроения в сфере все же упаднические. Компании предполагают, что может начаться отток специалистов, которые устали от неопределенности и отсутствия стабильности. Осторожно высказываются и опасения об уходе некоторого числа игроков с рынка, как это было в 2020 году.