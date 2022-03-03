Pegas Touristik приостановил практически все полетные программы

Компания боится за лизинговые самолеты

Туроператор Pegas Touristik, имеющий представительство в Челябинске, сообщил о корректировке полетной программы авиакомпаний Nord Wind и Pegas Fly из городов России в связи с закрытием воздушного пространства стран ЕС и введением санкций.

По данным, опубликованным на сайте компании, до 28 марта отменяются ввозные рейсы в Доминиканскую Республику, Мексику, Венесуэлу, на Кубу и Мальдивы. Оттуда будут только планово вывозить туристов. Также до 28 марта приостановлена отправка организованных туристических группа по пакетным турам по всем зарубежным направлениям, кроме турецкой Антальи.

«По несостоявшимся вылетам возможно сохранить наземное обслуживание в части ранее подтвержденного и оплаченного тура, перебронировать на альтернативные направления по цене сайта, сохранить денежные средства на депозите с возможностью их последующего использования», — сказано на сайте туроператора.

От комментариев в челябинском офисе Pegas Touristik отказались.

Отметим, что сегодня ночью челябинцы должны были улететь в Египет в Шарм-эш-Шейх. Однако рейс Nord Wind на курорт сначала перенесли, а потом отменили. По информации представителей местной туротрасли, которой располагает ИА «Первое областное», Pegas Touristik отменил полеты из-за опасений за лизинговые самолеты, их могут арестовать за границей.

Ранее в федеральных СМИ появлялась информация, что Nord Wind лишилась самолета, летевшего из Хабаровска в Мехико. Его страховка была аннулирована из-за санкций Евросоюза, введенных в связи с военной операцией России на Украине. Они, отметим, включают запрет на лизинг самолетов у зарубежных компаний, причем даже по действующим контрактам, а также на поставки запчастей к лайнерам.