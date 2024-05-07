Туристический поток в Челябинскую область за год вырос на 14%

Гостиничный фонд региона увеличился до 20 тысяч номеров

Туристический поток в Челябинскую область по итогам 2023 года вырос на 14%, до 1,4 миллиона человек, следует из данных Росстата. При этом рост количества туристов соответствует среднему показателю роста турпотока по России. Об этом сообщает АНО «Центр проектного развития».

Количество ночевок в гостиницах и санаториях региона превысило 5,4 миллиона единиц, что на 13% больше, чем годом ранее. Данный показатель опережает темпы роста по УрФО.

В среднем туристы в Челябинской области останавливаются на четыре дня, что является лучшим результатом среди регионов Уральского федерального округа.

«Полученные данные говорят о том, что для туриста наш регион привлекателен и интересен, к нам приезжают не просто на пару дней, а остаются на более долгий срок. Правительство региона активно поддерживает сферу туризма и представителей туристического бизнеса, предлагающих туристам интересную программу, комфортные и безопасные условия размещения», — комментирует заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.

Номерной фонд региона превысил в прошлом году 20 тысяч мест размещения, что на 13% больше, чем в «доковидном» 2019 году. Доходы гостиниц, хостелов и санаториев в 2023 году составили 13,5 миллиарда рублей (+44% к 2022 году).