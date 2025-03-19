Цветы, фрукты и игрушки чаще всего отправляют челябинцы курьером

Большинство горожан таким способом хотят сделать сюрприз

Курьерская доставка становится все более популярной среди жителей Челябинска, 14% горожан пользуются ею регулярно, а еще 49% — периодически. Исследованием с ИА «Первое областное» поделились аналитики «Авито Услуги».

Самыми популярными подарками, доставляемыми курьерской службой, стали цветы (76%), фрукты и фруктовые корзины (39%), а также мягкие игрушки и сувениры (25%).

Частота заказов курьерской доставки варьируется: 42% опрошенных пользуются услугой несколько раз в квартал, 16% — раз в месяц, а 12% — несколько раз в месяц. Большинство предпочитает доставку в пределах города (76%), междугороднюю доставку используют 41% респондентов, а международную — лишь 8%.

Треть опрошенных (31%) готовы потратить от 251 до 500 рублей на доставку подарка, 14% — от 501 до 1000 рублей и еще 14% — от 1001 до 1500 рублей. При этом 25% выбирают минимальную стоимость (до 250 рублей), а 17% готовы заплатить более 1500 рублей.

Главными причинами заказа курьерской доставки стали желание сделать сюрприз (68%) и невозможность передать презент лично (60%). Для 22% челябинцев эта услуга — способ поддержать близких, отправив лекарства, фрукты или что-то еще.

Особенно актуальной доставка становится в праздничные дни: 64% горожан вызывают курьера, чтобы сэкономить время, 37% — чтобы избежать очередей, а 38% — для получения товаров, которые сложно найти в обычных магазинах.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинской области спрос на курьеров вырос почти два раза. А их средняя предлагаемая зарплата превысила 128 тысяч рублей.