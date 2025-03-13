В Челябинской области спрос на курьеров вырос почти в 2 раза

Средняя предлагаемая зарплата превысила 128 тысяч рублей

В Челябинской области спрос работодателей за год на курьеров вырос на 90%, выяснили аналитики «Авито Работы».

При этом наибольшая доля предложений приходится на автомобильных курьеров — количество вакансий для них составляет почти половину (49%) от общего числа предложений о работе в этом сегменте.

Вторыми по популярности среди работодателей стали пешие курьеры, на которых пришлось 18% вакансий. Велокурьеры занимают 13% рынка доставки, а доля курьеров на самокате составила 12%.

Наибольший рост дохода, указанного в вакансиях, был зафиксирован среди курьеров на автомобиле — средние зарплатные предложения для них увеличились на 72% по сравнению с прошлой зимой. Средний заработок, предлагаемый новым соискателям, составил 128 771 рублей в месяц. Реальный доход сотрудников зависит от количества заказов, графика и региона работы.

Лучшие условия трудоустройства для автокурьеров объяснимы тем, что водители имеют возможность обслуживать удаленные районы и пригороды крупных городов — это делает их особенно востребованными среди работодателей.