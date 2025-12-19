Центробанк в пятый раз снизил ключевую ставку до 16%

Владимир Путин отметил, что количество выданных кредитов в стране почти не снижается

Банк России снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%. Это пятое подряд понижение показателя. В ходе прямой линии «Итоги 2025 года» Владимир Путин отметил, что одной из основных проблем на текущий момент является снижение инвестиционной активности, которая за первые три квартала 2025 года составила 3,1%. Несмотря на это, президент подчеркнул, что кредитная активность остается на достаточно высоком уровне.

«Колебание туда-сюда — это самое плохое. Банк России стремится к стабильности, чтобы не потребовалось делать шаги в обратную сторону», — сказал глава государства.

Уровень инфляции к концу года, по прогнозам, составит около 5,7—5,8%.

«Необходимо сделать все, чтобы экономика, макроэкономика России была здоровой, прочной», — подчеркнул президент.

Владимир Путин добавил, что разница между уровнем инфляции и ключевой ставкой вызывает много споров. Он отметил, что работа Центрального банка должна быть свободной от внешнего влияния, и выразил уверенность в том, что регулятор действует ответственно.

