Владимир Путин: «Рост российского ВВП в этом году составит 1%»

На фоне снижения уровня годовой инфляции в стране

Рост российского ВВП в 2025 году составит 1%, заявил Владимир Путин в ходе трансляции прямой линии «Итоги 2025 года». Он добавил, что «за трехлетку» рост ВВП составил 9,7%. В еврозоне в тот же период показатель достигал только 3,1%, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Это осознанные действия со стороны правительства РФ и Центрального банка, связанные с таргетированием инфляции. И нужно отметить, что в целом эту задачу удается решать. Потому что была поставлена цель — снизить инфляцию до 6%, при этом по итогам года она будет в районе 5,7—5,8%. Но снижение темпов экономического роста — это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей», — подчеркнул президент.

Далее он отметил, что промышленное производство в Российской Федерации выросло на 1%, обрабатывающая промышленность — на 3,1%, сельское хозяйство — на 3,3%. Жилищное строительство в прошлом году достигло 107,8 миллиона квадратных метров, в этом году будет небольшое снижение, но все-таки показатель хороший — 103—105 миллионов квадратных метров.

«Удается сохранить хороший темп повышения реальной заработной платы — на 4,5%. За этот же период времени у нас рост производительности труда будет скромным — всего 1,1%. Вот это соотношение, конечно, нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда», — считает глава государства.

Уровень безработицы в России в прошлом году находился на исторически минимальном уровне 2,5%. В этом году он стал еще ниже — 2,2%.

Дефицит федерального бюджета составляет 2,6%, в следующем году планируется снизить его до 1,6%. На трехлетний период дефицит планируется не более 1,5%. При этом уровень госдолга РФ остается одним из самых низких среди развитых экономик мира, обозначил президент.

Сбалансированный федеральный бюджет позволяет в полном объеме решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов, достигать цели технологического развития и обеспечивать потребности вооруженных сил, добавил он.