Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку до 14,5%

Это восьмое подряд снижение показателя

Совет директоров Центробанка сегодня, 24 апреля, принял решение в очередной раз снизить ключевую ставку: с 15 до 14,5% годовых. В случае замедления темпов инфляции ставка продолжит уменьшаться и дальше, отмечает регулятор.

Базовый сценарий предполагает ключевую ставку в диапазоне 14–14,5% годовых в 2026 году и 8–10% годовых в 2027 году. Курс на смягчение денежно-кредитной политики был начат летом 2025 года. При этом в ЦБ отмечают, что показатели устойчивого роста цен пока не снижаются.

«Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики», — сообщает Банк России.

В первом квартале 2026 года рост цен составил в среднем 8,7%. Аналогичный показатель базовой инфляции составил в среднем 6,3%. Такая динамика связана с разовыми факторами (повышением НДС и индексацией регулируемых цен и тарифов). С их исключением оценка устойчивой инфляции не изменилась и находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 20 апреля, составила 5,7%.

Экономика в первом квартале 2026 года замедлилась, в том числе из-за подстройки к налоговым изменениям. Инвестиционная активность бизнеса остается сдержанной. Сохраняется тенденция к замедлению роста потребительского спроса.

С уменьшением ключевой ставки связаны многие экономические процессы. Так, вслед за ней вскоре снизятся банковские ставки по кредитам и вкладам, цены на товары, что создаст стимул для роста покупательной способности и в целом развития экономики. Среди рисков при снижении ставки традиционно отмечают возможный рост инфляции. Но пока она находится в пределах ожидаемых значений.

Следующее решение по ключевой ставке будет принято 19 июня 2026 года.