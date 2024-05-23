Томинский ГОК представил экологам и общественникам свои природоохранные проекты

Специалисты отметили заботу предприятия об окружающей среде

Томинский горно-обогатительный комбинат — один из участников экологического стандарта Челябинской области. Проект запустили в 2020 году по инициативе губернатора Алексея Текслера. Тогда же ГОК начал работу. Предприятие добровольно взяло на себя повышенные обязательства по снижению выбросов — то есть стало делать больше установленного законом. ГОК посетили координационный совет при губернаторе по вопросам экологии и представители министерства экологии. Они проверили работу комбината, познакомились с его технологиями и оценили реализацию природоохранных проектов. Эксперты убедились, что выполняются все запланированные экологические мероприятия, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Выяснилось даже, что вдоль забора комбината находят следы диких животных. Работники уверены: это один из показателей того, что предприятие не нарушает экосистему.









«Экологические проекты были приняты вместе с проектной документацией, с самого начала, с первого дня работы. Не просто пришло время, и мы начали это делать. Занимаемся экологическими проектами постоянно, без отрыва от текущей производственной деятельности. Для специалистов горного дела важно соблюдение правил и требований технического проекта», — рассказывает технический директор Томинского ГОКа Рашит Маннанов.





Участники экскурсии посетили Томинский карьер, где добывают руду. Огромные самосвалы едут вниз, на глубину 150 метров, на глазах превращаясь в маленькие машинки. Там экскаваторы загружают в грузовики большие камни, которые отвозят на дробилку для измельчения.









Потом на обогатительной фабрике измельченную породу погружают в цистерны, где под воздействием реагентов, воздуха и воды происходит практически магия. Идет процесс обогащения. Медь поднимается на поверхность и образует пену. Ее собирают и высушивают. Итог — медный концентрат (полезного вещества там 22–25%). Затем его отвозят на другие предприятия, где он используется для производства медных катодов, медной катанки и специальной фольги. И дробилка, и цех флотации (обогащения) тоже входили в маршрут экологов и общественников. На всех точках отмечалось отсутствие неприятного запаха.









«Наша организация шесть лет занимается общественным мониторингом промышленных предприятий по соблюдению природоохранного законодательства. Хочу дать самую высокую оценку Томинскому ГОКу. Видно, насколько грамотно используются самые передовые экологические технологии. С точки зрения атмосферного воздуха вообще никаких проблем не возникает. Водопотребление замкнутого цикла. Весь технический процесс изначально создавался, чтобы исключить вредное воздействие на окружающую среду. Предприятие справляется со своими обязанностями», — отмечает исполнительный директор челябинской региональной общественной экологической организации «АнтиСмог» Евгений Маленкин.

Эксперт координационного совета также рассказал, что при сравнении отчетов за последние шесть лет видны большие отличия. Предприятия активно включились в природоохранную работу. Экологические проекты дают результаты, меняют ситуацию, и дышать становится легче. На горячую линию «АнтиСмога» чаще всего звонят в период НМУ, а в целом количество обращений сократилось в несколько раз.











Рашит Маннанов рассказал подробнее об экологических проектах Томинского ГОКа. На карьере используется гидрозабойка скважин — это уменьшает пыление. Борта разреза и дороги поливают водой, тоже чтобы сократить образование пыли. Со смотровой площадки карьера было отчетливо видно, что происходит в глубине. Значит, работа дает результат. Воду, которой орошают поверхности, собирают и направляют на очистку или на фабрику, где используют в технологическом процессе. Кроме того, на время НМУ комбинат прекращает некоторые работы, в том числе взрывные. А пустую породу, если она встречается, вывозят на отвалы, откуда потом ее берут для строительства дамб и подсыпки дорог. Отдельно можно отметить зарыбление Шершневского водохранилища 355 тысячами молоди пеляди, стерляди и сазана. Эти акции комбинат проводил в 2018–2023 годах. На территории ГОКа высадили сотни тысяч деревьев, кустарников и цветов. Установлен фонтан. Благоустройство создает комфортную атмосферу.











Экологический стандарт разработали эксперты в 2020 году по поручению губернатора Алексея Текслера. Предприятия региона, подписывая соглашения, присоединяются к проекту, разрабатывают комплексный план соответствия и выполняют все задуманные мероприятия — они дополнительные, помимо предусмотренных законом. Компании должны направлять отчеты, которые изучают эксперты координационного совета. Затем специалисты посещают предприятия, чтобы своими глазами увидеть, как они заботятся об экологии, какое установлено оборудование. Специальная комиссия принимает решение о присуждении знака соответствия экологическому стандарту.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер регулярно на заседаниях координационного совета дает поручения, которые мы выполняем совместно с министерством экологии. Сейчас предприятия активно выполняют природоохранные мероприятия. Нам дано поручение по их проверке. У нас проходят выездные мероприятия на ключевые предприятия Челябинской области. Мы пришли к выводу о соответствии ряда предприятий экологическому стандарту. Первые семь получат знаки соответствия. Среди них „Минплита“, ММК, „Промрекультивация“. Вручение состоится на экологическом форуме», — говорит заместитель председателя координационного совета при губернаторе по вопросам экологии Екатерина Сперанская.









Кстати, именно к проведению форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов и приурочили визиты на предприятия региона. Там же обсудят природоохранные инициативы заводов. На Томинский ГОК экологи и общественники приезжают не первый раз, потому что проверки регулярные. К тому же специалисты мониторят работу компании «Промрекультивация», созданной для рекультивации Коркинского разреза. Хвосты — остатки обогащения меди — Томинского ГОКа по специальному трубопроводу доставляют в огромный карьер. Там их закладывают в борта разреза, чтобы укрепить их, а заодно и блокировать пожары от самонагревания угля. Хвосты при этом не хранятся и накапливаются, а становятся полезными.









«Посмотрели два мероприятия, которые осуществила компания „Промрекультивация“ в рамках четырехстороннего соглашения. Оба выполнены. Пресечены эндогенные пожары на территории Коркинского разреза. Для этого построены пульпопроводы с Томинского ГОКа. Посмотрели, как производится закладочный материал для рекультивации Коркинского разреза. Получили хорошие впечатления от технологического процесса. Понимаем, что способы, выбранные для работы, являются наиболее эффективными. В целом мы остались довольны», — комментирует визит заместитель министра экологии Челябинской области Иван Кинев.

Кроме упомянутой «Минплиты» и Томинского ГОКа, координационный совет посетил Челябинский цинковый завод. В планах познакомиться с проектами «Конара» и работой Центра экологического мониторинга.

