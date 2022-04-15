Что ждет рынок такси в Челябинске после ухода «Ситимобил»

Федеральные перевозчики постараются сохранить доступные цены, чтобы поддержать высокий спрос на поездки

Агрегатор такси «Ситимобил» заявил о прекращении работы в России. С 15 апреля его мобильное приложение перестанет принимать заявки от пассажиров. Как это повлияет на рынок такси в Челябинске, где федеральные бренды уже успели значительно потеснить местный бизнес, рассуждаем в материале ИА «Первое областное».

КТО ОСТАЕТСЯ В ДЕЛЕ

Самыми популярными перевозчиками на начало апреля у челябинцев были федеральные агрегаторы — это «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Максим». Причем «Яндекс» лидировал, и теперь его первенство еще более укрепится, полагает местный аналитик.

«Доля лидера — „Яндекс.Такси“ составляет около 40%. „Ситимобил“ претендовал на роль второго игрока. После его ухода места для бизнес-модели агрегатора с фирменным транспортом рядом с „Яндексом“ не остается», — считает директор консалтинговой компании So invest Анастасия Кузьминова.

Но уступать свои позиции не собирается федеральный агрегатор «Максим». Да, брендированных машин у сервиса нет, но запас прочности и востребованность на рынке завидная.

Кроме того, челябинцам стоит обратить внимание на местные бренды, которые продолжают работать на рынке такси. Их не так много, но они есть. Например, такси «Молния».

«Держать свою диспетчерскую затратно. Поэтому в свое время федеральные агрегаторы вытеснили местный бизнес. Но у „Молнии“ было много корпоративных клиентов, которые остались с нами. Это позволило нам продолжить работу», — рассказали ИА «Первое областное» в отделе по работе с водителями такси «Молния».

«Молния» также имеет свое мобильное приложение. Правда, скачать его журналисту ИА «Первое областное» не удалось — в сервисе Google Play его не видно. Диспетчер тоже не смог помочь дельным советом. И дозвонились мы до него не с первого раза — включался автоответчик. И это портит общее впечатление о компании. Но заказ машины у нас приняли без проблем — уехать с «Молнией» можно.

Перевозкой людей занимается и челябинская компания «Двойки», больше известная горожанам по своей работе в сфере грузоперевозок. У «Двоек» также есть мобильное приложение — его можно скачать в Google Play.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

Ценовая политика у перевозчиков разная. И, к сожалению, местный бизнес возит челябинцев по куда более высоким тарифам. Так, цена минимальной поездки у федералов составляет около 70—80 рублей, а у местных компаний она не меньше — 100—120 рублей.

В четверг около двух часов дня мы попробовали проехать от оперного театра до торгового города «Алмаз» на Копейском шоссе. Приложение «Ситимобил» запросило с нас 106 рублей, «Яндекс.Такси» выставило счет на 114 рублей, «Максим» — 120 рублей, «Двойки» — 190 рублей, а «Молния» — 200. Разница налицо.

«Наши тарифы всегда были несколько выше, чем у федералов. Крупные агрегаторы могут гонять деньги из региона в регион и стимулировать водителей различными бонусами. У нас этого нет. Но думаю, что после ухода агрегатора «Ситимобил» диктовать цены в Челябинске начнет „Яндекс“», — предполагает сотрудник «Молнии».

«Яндекс.Такси» уже заявило о незначительном повышении цен в апреле: стоимость подачи машин подорожала на один рубль, цена платного ожидания выросла на два рубля. Представители агрегатора заявили, что менять тарифы резко не будут, иначе можно сократить спрос. А тогда и доходы водителей упадут автоматически.

«Вместе с нашими партнерами-таксопарками мы приняли решение изменить тарифы в городах России таким образом, чтобы, с одной стороны, улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, а с другой — по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории. Резкое изменение тарифов может привести к тому, что спрос на поездки упадет — заказов станет меньше, соответственно, и уменьшится заработок водителей», — пояснили редакции в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Не исключают повышение цен и в «Максиме».

«Цены на поездки в Челябинске — от 80 рублей. Корректировка базовых тарифов возможна в ближайшее время. Но мы постараемся сохранить услуги такси доступными людям. Цены „Максима“ демократичные, к тому же, у пассажиров всегда есть возможность сэкономить при помощи премиальной программы или кешбэка», — заявили нашему журналисту в пресс-службе федерального агрегатора.

Эксперт считает, что агрегаторы будут сдерживать цены несмотря на повышение объективных расходов.

«Резкое подорожание автомобилей и всего, что связано с их содержанием и ремонтом, — большой удар по рынку такси, который пока только начинает отражаться на ценах. Вероятнее всего, „Яндекс.Такси“ использует все свои ресурсы, чтобы удерживать цены и не допустить или вытеснить других крупных игроков из крупных городов», — говорит директор консалтинговой компании So invest Анастасия Кузьминова.

Эксперт считает, что уход с рынка сервиса «Ситимобил» не открывает широких возможностей для местного бизнеса.

«Едва ли откроется большой простор для активизации местных операторов, если говорить об автопарках с собственной техникой, — за счет эффекта масштаба они будут уступать лидеру и в ценах, и в качестве», — замечает Анастасия Кузьминова.

КУДА УЙДУТ ВОДИТЕЛИ И МАШИНЫ

Если утрировать, то федеральные агрегаторы представляют собой компьютерную программу, которая собирает заявки от пассажиров и раздает их водителям. А потом собирает свой процент прибыли. Своих машин и штатных водителей у агрегаторов нет.

Челябинцев перевозят такие же жители нашей области — на своих личных машинах и на машинах, арендованных в автопарках. А они никуда из Челябинска не уходят.

Многие таксисты и сейчас работают на несколько сервисов. А теперь они могут присмотреться к новым работодателям. И далеко не все горят желанием работать с «Яндексом».

«У „Яндекса“ я не вижу цену поездки и пункт назначения. Бывали случаи: приезжаешь за пассажиром, а тебе нужно ехать за смешную цену в Кунашакский район. Да и в Челябинске я поеду далеко не в каждый район. Так что мне приходилось отказываться от заявок. А в „Максиме“ и цену, и конечную точку я вижу сразу. Выбор работодателя для меня очевиден», — говорит таксист Валерий.

КАК ИЗМЕНИТСЯ РЫНОК

В будущем рынок такси может меняться не только за счет подбора его игроков. Есть вероятность, что изменится сама структура отрасли перевозок.

«Возможно, для городских поездок появятся новые сервисы, объединяющие частно-практикующих водителей, с вызовом через смартфон, системой тарификации поездки и отслеживанием подачи машин, но с прямыми расчетами между пассажиром и водителем», — считает Анастасия Кузьминова.

А для поездок между городами на легковом транспорте «Бла бла кар», считает эксперт, по сути, станет единственной платформой.