Сверхпрочное стекло начали производить в Башкирии

Ранее его закупали за рубежом

«Туймазинская стекольная компания» начала выпуск безопасного закаленного стекла, сообщает Башинформ.ру со ссылкой на Фонд развития промышленности Республики Башкортостан. Такой материал невозможно разбить случайным ударом — при разрушении он распадается на мелкие осколки без острых краев. Это делает его востребованным в мебельной промышленности и автопроме.

Предприятие смогло приобрести необходимое оборудование благодаря льготному кредиту от ФРП РБ. На эти средства компания закупила печи закалки стекла модели PG-P2450U.

Выход на проектную мощность запланирован на третий квартал 2026 года. Ежегодно «ТСК» будет производить 50,4 тысячи квадратных метров безопасного стекла. Производственные мощности предприятия вырастут более чем в пять раз, а в штате добавилось четыре рабочих места.

«Раньше рынок был сильно завязан на импорт. Сегодня мы видим, как республиканский бизнес закрывает эту нишу, используя современные технологии. Фонд поддерживает такие проекты, потому что они дают мультипликативный эффект: новые рабочие места, рост мощностей и независимость от внешних поставок», — прокомментировал генеральный директор ФРП РБ Марсель Кашаев.

Производство специализированного стекла развивается и в Челябинской области. В прошлом году тут запустили первое в России производство сверхбольших гнутых стеклопакетов. Их длина может достигать 12 метров.