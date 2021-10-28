Суд арестовал имущество экс‑губернатора Челябинской области на 73 млн рублей

Это связано с банкротством застройщика конгресс‑холла на берегу реки Миасс

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки о наложении ареста на имущество экс-губернатора Бориса Дубровского на сумму в 73,5 млн рублей. Резолютивная часть решения опубликована на сайте суда.

«Ходатайство конкурсного управляющего о принятии обеспечительных мер удовлетворить частично. Наложить арест на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу, в пределах размера заявленных требований, за исключением денежных средств на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума в месяц, а также иного имущества, на которое не может быть обращено взыскание», — говорится в решении суда.

Конкурсный управляющий оспаривала перечисление 73,5 млн рублей компанией ПО «Монтажник» (контролировалась семьей Бориса Дубровского) на личные счета экс-губернатора в период с 1 июня 2019 года по 3 июня 2020 года. Фирма ПО «Монтажник» в Челябинской области известна тем, что в 2017—2018 годах получила как минимум пять контрактов на выполнение различных подготовительных работ для строительства конгресс-холла на берегу реки Миасс. Также организация дважды участвовала в конкурентных переговорах по выбору генерального подрядчика для непосредственного возведения объекта, но оба раза конкурс был признан несостоявшимся.

В июне 2021 года «Монтажник» признали банкротом по просьбе кредиторов, которым фирма задолжала 2 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу о банкротстве привлекли Бориса Дубровского. В конгресс-холл вложены миллиарды рублей из областного бюджета. Сейчас строительство заморожено.

Ранее в отчете временного управляющего ПО «Монтажник» сообщалось, что в действиях руководства фирмы имеются признаки преднамеренного банкротства. Во время анализа были выявлены финансовые операции по выводу средств через фирмы-однодневки и аффилированные компании. Несмотря на то что компания получила 1,5 млрд рублей бюджетных инвестиций на строительство конгресс-холла на берегу реки Миасс, бухгалтерская отчетность свидетельствовала о предбанкротном состоянии.

Решение суда может быть обжаловано в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение десяти дней.