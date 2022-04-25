Суд арестовал 83 млн рублей на счетах экс‑губернатора Челябинской области

Обеспечительные меры наложены в рамках банкротства ПО «Монтажник»

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки об аресте движимого и недвижимого имущества экс-губернатора Бориса Дубровского на сумму 10,5 млн рублей. Таким образом, в рамках банкротного дела заблокированы 83,9 млн рублей на счетах бывшего главы региона. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Мы подтверждаем информацию о том, что суд постановил наложить арест на имущество, принадлежащее Борису Дубровскому, в пределах размера заявленных требований на 10 млн 458 тыс. рублей. Соответствующий судебный акт размещен в картотеке арбитражных дел 18 апреля 2022 года», — сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области.

В решении суда обозначено, что размер требований увеличен на сумму процентов за пользование денежными средствами, а именно на 73,4 млн рублей, перечисленных с июля 2019 по июнь 2020 года со счетов ПО «Монтажник» в пользу Бориса Дубровского. Конкурсный управляющий в своем обращении требует признать эти сделки недействительными.

Производственное объединение «Монтажник» известно в Челябинской области тем, что в 2017—2018 годах получило пять контрактов на выполнение подготовительных работ для строительства конгресс-холла на реке Миасс, прозванного «Крылья». Его строили к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, которые отменили после начала пандемии COVID-19. Кроме того, компания дважды участвовала в конкурентных переговорах по выбору генерального подрядчика для возведения этого объекта, но оба конкурса объявляли несостоявшимися.

В июне 2021 года «Монтажник» признали банкротом по просьбе кредиторов, которым фирма задолжала более 2 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу о банкротстве привлекли Бориса Дубровского. В конгресс-холл вложены миллиарды рублей из областного бюджета. Сейчас строительство заморожено.

Напомним, в октябре 2021 года на имущество Дубровского стоимостью 73,4 млн судом был наложен арест, счета заблокированы. Попытки Бориса Дубровского оспорить решение суда не увенчались успехом.

В марте 2022 года бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил заявление в Верховный суд России. Он требует отменить решения двух инстанций, которые признали законным постановление ФАС России о его виновности в картельном сговоре с Миндортрансом региона и компанией «Южуралмост».