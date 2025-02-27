Сроки внедрения цифрового рубля в России сдвинулись

Новый вид денег будут дорабатывать

Массовое внедрение цифрового рубля начнется позже, чем изначально планировалось. Об этом сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с участниками Ассоциации банков России.

В тестировании цифрового рубля принимает участие ограниченный круг клиентов из 15 банков. Это около 1700 человек и примерно 30 компаний.

«Мы продолжаем получать от банков вопросы об объемах необходимых доработок и запросы о сдвиге сроков широкого внедрения цифрового рубля. Мы к ним относимся очень внимательно, потому что наша задача — чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы он вызывал доверие граждан и бизнеса», — сказала Эльвира Набиуллина.

По словам председателя ЦБ, со стороны банков, бизнеса и правительства усилилась заинтересованность в смарт-контрактах. Цифровой рубль для них представляет гораздо больше возможностей. Эксперты предполагают, что больше всего эта форма денег будет востребована в госфинансировании. Потому что использование цифрового рубля позволит государству четко видеть, как используются бюджетные средства.

«Мы хотим сделать это направление одним из ключевых, одним из приоритетных в развитии этого проекта. Все это, конечно, требует дополнительного обсуждения и подготовки», — отметила глава Центробанка.

Изначально массовое внедрение цифрового рубля планировалось с июля 2025 года. Однако дату решили перенести на попозже. А именно — после того, как будут отработаны все детали в пилоте и проведены консультации с банками по экономической модели, наиболее привлекательной для их клиентов и бизнеса.

«Хочу подчеркнуть — проект продолжается, мы будем его расширять и по количеству участников, и по набору операций», — сказала Эльвира Набиуллина.

Новую дату пока не сообщили. Ранее мы объясняли, что такое цифровой рубль, а также развеяли мифы о нем.