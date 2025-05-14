Средняя зарплата в Челябинской области превысила 74 тысячи рублей

Рост составил 15,5%

Среднемесячная начисленная заработная плата в регионе за январь — февраль 2025 года продолжает демонстрировать уверенный рост. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 15,5% и достигла отметки в 74 045,8 рубля. Об этом сообщает BFM74 со ссылкой на данные Челябинскстата.

Рост свидетельствует о позитивной динамике на рынке труда региона. Более того, реальная заработная плата, скорректированная с учетом инфляции, за январь — февраль 2025 года составила 105,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Наиболее высокие темпы роста заработной платы наблюдаются в таких отраслях, как строительство (+27,8%), торговля (+26,1%), сельское хозяйство (+21,6%) и пищевая промышленность (+21,5%). Это указывает на активное развитие и инвестиционную привлекательность данных секторов экономики Челябинской области.

Лидерами по уровню заработной платы остаются традиционно высокооплачиваемые сферы. Так, средняя зарплата в финансовой сфере достигла 98 900 рублей (+18,3% к январю — февралю 2024 года), в сфере информации и связи — 97 754 рублей (+20,7%), в научной сфере — 91 546 рублей (+16,9%). Также высокие зарплаты зафиксированы в обрабатывающих производствах (88 104 рубля, +11,9%) и промышленном производстве (86 580 рублей, +12,9%).

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области наблюдается рост зарплат в сельском хозяйстве. Средняя зарплата в отрасли достигла почти 65 тысяч рублей в начале 2025 года, но существенно варьируется в зависимости от предприятия и должности. Механизаторы могут зарабатывать до 1,5 млн рублей в год (включая премии), а в животноводстве зарплаты достигают 90 тысяч рублей.