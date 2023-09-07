Систему водоснабжения в Копейске реконструируют до конца 2024 года

Контракт смогли заключить с третьей попытки

Компания «СК Интег» из Екатеринбурга займется реконструкцией одного из участков водовода Челябинск — Копейск и строительством насосной станции. Компания победила в аукционе, предложив выполнить весь комплекс работ за 1,1 млрд рублей при начальной цене 1,3 млрд рублей. МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» заключает с организацией контракт, следует из информации на портале госзакупок.

Подрядчику нужно будет подготовить проектную документацию, реконструировать участок водовода Челябинск — Копейск и построить в Старокамышинске водопроводную насосную станцию производительностью 55 тыс. кубометров в сутки. Выполнить все работы следует до конца 2024 года. Сам контракт будет действовать до конца 2025-го. Средства на реконструкцию и строительство направляют Фонд содействия реформированию ЖКХ (80%) и Челябинская область (20%).

О планах по реконструкции водовода в феврале нынешнего года рассказывал губернатор Челябинской области. Алексей Текслер с рабочим визитом был в Копейске.

«Сегодня вода поступает из Шершневского водозабора, но труба старая, на ней большое количество потерь, она неэффективно функционирует. Новый крупный водовод решит все эти вопросы»,— отмечал губернатор.

Добавим, что в первом аукционе побеждала компания «Спецгазтехсервис», а во втором — уже названная «СК Интег». Оба конкурса отменяли по распоряжению Федеральной антимонопольной службы России, которая на основе жалоб выявляла нарушения в документации торгов.

По данным базы «СБИС», ООО «СК Интег» зарегистрировано в мае 2012 года в Екатеринбурге. Основное направление работы — строительство жилых и нежилых зданий. Владельцы с октября 2022 года — Олег Качусов (он же управляющий) и Андрей Лялин. Чистая прибыль компании в 2022 году составляла 64,3 млн рублей. В 2017 году «СК Интег» получала контракт на 1,48 млрд рублей на строительство тракта водоподачи из реки Уфы в реку Миасс на участке Кыштым — Аргази в обход озера Увильды.