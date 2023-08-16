В Троицке восстановили водоснабжение после масштабной аварии

Последствия гидроудара продолжают устранять

В Троицке после масштабной коммунальной аварии восстановили водоснабжение центральной части города, сообщили сегодня, 16 августа, в местной администрации. Из-за гидроудара на сетях воды у жителей не было около суток.

По состоянию на утро сегодняшнего дня вода подана во все многоквартирные и частные дома, а также в социальные учреждения. Между тем аварии на сетях продолжают устранять. Работы планируют завершить в течение дня. В мэрии предупредили, что в это время возможны локальные отключения воды.

Для проведения независимого аудита и подготовки рекомендаций на будущее в Троицк приехали специалисты челябинского МУП «ПОВВ». С утра они работали на водозаборе вместе с местными коллегами.

Напомним, что в ночь на 15 августа скачок напряжения на очистных сооружениях водозабора вызвал гидроудар на сетях водоснабжения и прекращение такового во всей центральной части города. По данным мэрии, под отключение попали 180 домов. К вечеру вторника подачу воды частично восстановили.