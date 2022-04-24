Штрафстоянка в центре Челябинска возобновит работу

Привозить туда автомобили начнут с 25 апреля

С понедельника, 25 апреля, в Челябинске на улице Энгельса снова начнет работать штрафстоянка для эвакуированных автомобилей. При этом штрафстоянка на улице Братьев Кашириных продолжит работу, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД 24 апреля.

«Начиная с 25 апреля заработает штрафстоянка на улице Энгельса, наши сотрудники переедут туда с Братьев Кашириных, 129а, чтобы водители могли оформлять документы на месте. Штрафстоянка на Братьев Кашириных продолжит работу, там будут находиться автомобили, изъятые у бесправников и пьяных водителей»,— объяснили в ведомстве.

По данным администрации Челябинска, в марте был объявлен аукцион на право заключения договоров пользования и благоустройства этой территории, площадь которой почти 5,2 тысячи квадратных метров. Заявки поступили от ООО «Нива» и Амерхановой Динары Рафкатовны. Позже последняя от участия в аукционе отказалась, и победителем была признана компания ООО «Нива». Ее представители предложили годовую плату в размере 477,9 тысячи рублей.

Напомним, до декабря 2020 года площадку занимала компания «Лидер плюс». В августе 2018 года прокуратура выявила факт самовольного занятия территории организацией, было выписано предупреждение. В октябре 2019 года прокуратура подала иск в Арбитражный суд Челябинской области, летом 2020 года находящуюся там штрафстоянку признали незаконной. Однако участок компания освободила только в конце 2020 года.