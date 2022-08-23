Сеть RBT.ru из Челябинска поглотила производителя бытовой техники Leran

Ранее она была официальным дистрибьютором бренда

Челябинская «Компания РБТ» (управляет сетью по продаже бытовой техники в России RBT.ru) присоединит к себе фирму «Леран». Это известный в России производитель бытовой техники под маркой Leran. У бренда семь магазинов в Челябинске. Раньше RBT.ru была официальным дистрибьютором продукции в России и СНГ. Теперь организации с выручкой в 39 млрд рублей объединят.

«Компания РБТ» запустила процесс реорганизации, в результате которой ООО «Леран» присоединят к челябинской торговой сети. Ранее RBT.RU выкупил екатеринбургскую сеть «Норд», в состав которой входили 62 магазина «Норд» и «Сатурн», онлайн-гипермаркеты nord24, saturn59, Е96 и «Лого.ру». Кстати, по объему выручки «Компания РБТ» входит в топ-15 компаний Челябинской области, наряду с металлургическими заводами.

Подробнее о поглощении Leran челябинской сетью по продаже бытовой техники читайте на сайте Bfm74.ru.