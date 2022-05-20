Семь компаний из Челябинской области представили разработки на нефтегазовом форуме в Узбекистане

Южный Урал лидирует по доле экспорта в республику

В Узбекистане завершилась международная выставка «Нефть и газ Узбекистана — OGU 2022». В составе делегации компаний от Челябинской области свои новейшие разработки в нефтегазовой сфере представили семь компаний, чья продукция успешно экспортируется в разные страны. Компании разместились на коллективном стенде региона, организованном АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области», сообщает пресс-служба организации.

ООО «Инженерно-техническая компания ББМВ» презентовало датчики давления, температуры с сопутствующим оборудованием и функциональную аппаратуру. ООО «ЭлМетроИнжиниринг» представило расходомеры разного направления, сигнализаторы уровня жидкости, уровнемеры и метрологические приборы. ООО «Уральский арматурный завод» показало новые разработки: запорную арматуру, а также детали трубопроводов для нефти и газа. ООО «Донкарб Графит» разместило на выставке макет теплообменника, посуду из стеклоуглерода, графитовый порошок и изделия из силицированного графита собственных марок. АО «Энергия+21» презентовало ограничители перенапряжения для сетей, изоляторы из разных материалов и зажимы. ООО «АЛСО» представило шаровые краны. Компания ООО «Нефть-Сервис» также приняла участие в выставочных мероприятиях.

«С Республикой Узбекистан у нас уже давно налажены крепкие партнерские отношения. У нашего региона большие компетенции в сфере нефтегазовой промышленности. Поэтому рынки сбыта продукции этой республики представляют для нас и наших экспортеров особый интерес», — комментирует директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Валерий Денисенко.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», Челябинская область опережает другие регионы России по экспорту в Узбекистан. Основные статьи — это черные металлы и изделия из них, механическое оборудование и техника, автотехника, электрические устройства, аппаратура связи, плодоовощная продукция, топливо, изделия из камня.